Cristina Kirchner: "La pandemia macrista fue más costosa que la pandemia del coronavirus"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este martes por la tarde una nueva carta en la que comparó el costo actual de la pandemia del coronavirus con la crisis que provocó Mauricio Macri tras el préstamo que solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$45.000 millones.

"Se puede advertir con mucha facilidad que, en el año 2021, la pandemia macrista fue para el Estado Nacional incluso más costosa que la pandemia Covid-19", sostuvo la expresidenta, en un duro escrito.

Según los datos difundidos por la referente del Gobierno nacional, en el 2021 Argentina pagó 420.000 millones de pesos que "fueron destinados estrictamente a las medidas tendientes a mitigar los efectos de la pandemia" mientras, al mismo tiempo, desembolsó 5.160 millones de dólares al FMI por los vencimientos que correspondían al préstamo Stand By que solicitó Macri.

"Dicen no pocos científicos, que la pandemia del Covid-19 estaría llegando a su fin. Pero lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina", insistió CFK.

En su reciente publicación, la vicepresidenta aclaró que no se burla de la "tragedia" que significó el coronavirus para el país y el mundo pero hizo énfasis en las graves consecuencias económicas que dejó el máximo referente del PRO y de Juntos por el Cambio.

En la misiva, Cristina Kirchner lanzó un dardo directo a las autoridades del FMI, con quien se tratan de cerrar negociaciones por esta fecha para reprogramar los millonarios pagos que se adeudan.

"A Macri le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vio? En todo caso, por favor llamen al 911", exigió.

Además, la jefa del Frente de Todos señaló que "la pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país porque al FMI hay que pagarle completa y exclusivamente en dólares… porque por más que le insistimos no nos acepta pesos".

NOTICIA EN DESARROLLO.-