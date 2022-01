Raverta: "Que los chicos vuelvan a las aulas es responsabilidad de todos"

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, destacó la importancia de acompañar con políticas activas desde el Estado a los jóvenes para que retomen y puedan finalizar sus estudios.

Asimismo, la funcionaria marplatense destacó: "En un mes con la Ampliación del Progresar 17 mil jóvenes que habían dejado la escuela se comprometieron a retomar sus estudios".

"En diciembre lanzamos la ampliación de las becas Progresar para las chicas y los chicos de 16 y 17 años y ya hay 17 mil adolescentes que decidieron comprometerse a regresar a la escuela", precisó Raverta en la Televisión Pública.

“Estoy convencida de que el Estado tiene que garantizar que las y los chicos que dejaron la escuela vuelvan a las aulas, pero es una responsabilidad de todos; de los adolescentes, de las familias, de las escuelas y la comunidad educativa”, agregó.

Consultada por las recientes declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien expresó que los chicos que dejaron la escuela están involucrados en el narcotráfico o en los pasillos de una villa, Raverta señaló que se trata de una “subestimación hacia la capacidad de las y los adolescentes argentinos para salir adelante y proponerse proyectos de vida”, al mismo tiempo que una “subestimación de las herramientas que tiene el Estado para acompañarlos para que retomen sus estudios".

“Nuestro gobierno nacional confía, cree y reconoce el esfuerzo que hacen los chicos para salir adelante. Pensar que no hacen un esfuerzo para salir adelante o que no tienen capacidades no está bien y mucho menos viniendo de quien tiene la responsabilidad de generar políticas educativas en la ciudad de Buenos Aires", añadió.

“Desde Anses y el Ministerio de Educación confiamos en ellos, en sus capacidades y sabemos que fue complejo sostener la escolaridad durante la pandemia, pero además asumimos que nuestra responsabilidad no es estigmatizar ni señalar, sino acompañarlos para que vuelvan a la escuela y sigamos poniendo a nuestra Argentina en marcha”, finalizó la principal referente del Frente de Todos en Mar del Plata.

La inscripción al Progresar para estudiantes de 16 y 17 años continúa abierta hasta el 31 de enero de 2022 en www.argentina.gob.ar/educacion/progresar.