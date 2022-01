Fuerte expectativa por el anuncio de la circunvalación: "Esperamos que comience lo antes posible"

Desde la asociación civil administradora del Parque Industrial General Savio de Mar del Plata celebraron que en el anuncio de la obra de circunvalación el Gobierno de Axel Kicillof haya priorizado la ejecución del tramo que fortalece la conexión con el puerto y mostraron expectativas de que los trabajos puedan comenzar "lo antes posible".

"Está muy bien que se haya pensado este proyecto en etapas y que se haya elegido como primera etapa la conexión entre el puerto y el Parque Industrial porque eso genera una sinergia entre ambos polos productivos. La verdad es que el Parque necesita de ese camino porque la actividad con el puerto se va a incrementar a futuro a partir de las nuevas empresas que comienzan a instalarse acá", planteó Alberto Chevalier, titular del consorcio que administra el predio de ruta 88.

El empresario reconoció que la promesa de financiación que hizo días atrás Kicillof junto a Fernanda Raverta, la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) responde a un "pedido de muchísimos años" en el sector y recordó que no se trata de una "cosa nueva" ya que inicialmente el ambicioso proyecto de conectividad se gestó hace 25 años, durante la intendencia de Elio Aprile, en el marco del plan “Mar del Plata 2000”.

Ante la consulta de 0223, el responsable de Gihon Laboratorios S.R.L insistió en que la obra resulta "muy necesaria" por la "permanente" carga de camiones que se mueve entre el Parque Industrial y el puerto: según sus estimaciones, hay un promedio diario de entre 350 y 400 camiones que circulan por Juan B. Justo y las únicas vías de acceso que actualmente están disponibles para la zona. "Como mínimo, debe haber unos 40 mil camiones al año que se mueven por esa avenida", graficó.

Entonces, para Chevalier, al desviar tanto caudal de tránsito por una traza alternativa, no solo habría un alto impacto desde el punto de vista de la producción sino a nivel de seguridad vial. "Esta obra permitiría que se organice mejor el tráfico, que no se rompan tanto las avenidas y que no haya congestiones", enumeró, entre otros beneficios.

Así es el primer tramo que proyecta realizar la gestión de Kicillof a la brevedad.

Para que se defina el monto de financiación por parte de la Provincia y se pongan en marcha las tareas, lo único que resta es que Vialidad Provincial culmine con las tareas de factibilidad y defina la traza que servirá de alternativa para el transporte que debe llevar su producción al puerto, el Parque Industrial o el cordón frutihorticola.

“Sé que la traza no está definida pero supongo que va a ser la que tenemos todos en la cabeza, que toma desde el puerto una parte de la avenida Edison, después un pedazo de Mario Bravo, eso toma Antártida Argentina hasta el cruce con la 115 (calle que sale a los maceteros de la ruta 11), y eso sale atrás del Parque Industrial, que creo es la zona de la cárcel de Batán. Ahí ya habría ingreso al Parque Industrial y después, en una segunda y tercera etapa, puede seguir por atrás por el camino Santa Paula, ruta 226 y autovía 2”, detalló, sobre los aspectos generales de la iniciativa.

Chevalier, en este marco, se mostró a disposición de continuar con las reuniones entre funcionarios y dirigentes para acordar la continuidad del proyecto de circunvalación. "Yo siempre trato de tener reuniones con funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas porque esto es una cosa que involucra a todos", afirmó, y recordó: "Durante la última campaña electoral, aprovechamos que muchos políticas venían de visita a Mar del Plata para comentarles las cosas que nos parecían realmente importantes y siempre insistíamos con la circunvalación".

"Lo que nos comentaron en la última reunión es que el gobernador ya expresó todo su apoyo para financiar la obra y que le pidió a Vialidad provincial que cuanto antes estudie el trazado definitivo para que se pueda hacer la obras así que no tenemos fechas precisas todavía pero sí esperamos que esto arranque lo antes posible", expresó el hombre del predio industrial.

Este trabajo ya había sido una promesa durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal pero nunca se pudo llevar adelante. A través de Raverta, el Frente de Todos renovó las gestiones con Kicillof y reformuló el eje de la postergada propuesta para que se proyecte con una "visión más local" que incluya la conexión Parque Industrial - puerto. "Por eso le pedimos al Gobernador que esta etapa sea la primera en el plan de obras", había dicho la titular de Anses.