Diccionario de manipulación en las redes sociales

Vivimos la era de las relaciones nacidas en lo digital donde también son protagonistas engaños, rupturas y desamores. Hay nuevas formas de manipularnos y tienen nombre.

Te conocés por redes, empezás a hablar, salís un par de veces, todo va bien y de repente, de un día para el otro, dejó de hablarte. Te hizo “ghosting”. Te ponés a repasar mentalmente, ¿qué hiciste mal? ¿Por qué dejó de hablarte así porque sí de un día para otro? No busques explicación. Lo único que está claro es que es una persona inmadura con falta de responsabilidad afectiva.

Y a veces, aunque no te habla, ni te responde, te tira señales confusas como ponerte like o mirarte las historias. Estoy pero no estoy. No entendés por qué lo hace pero sigue ahí orbitando. Esto es llama “orbiting”.

Pero ponele que después de hacerte definitivamente ghosting y desaparecer, un día te vuelve a escribir como si nada hubiese pasado. Esto se llama “zombieing” de Zombie. Spoiler: ni lo intentes, no vale la pena. Mereces más.

Te habla y habla pero nunca puede verte. ¿Viste cuando te das cuenta que está con otras personas que le interesan más y vos sos siempre el plan b? Se llama “benching” es un término que viene de “bench”, algo así como “estar en el banco de suplentes”.

¿Vieron cuando esa persona se toma su tiempo para contestar los mensajes? Onda, 12 horas después o al otro día y no le pasó nada, simplemente, es así. Se hace rogar. Salamínnnnn que sos. Bueno eso se llama “curving”. A veces se usa para que te deje de hablar. Es como responder tarde o cortado para demostrar desinterés y decepcionar a la persona sin decir directamente que no le importa porque no sabe cómo terminarla para no quedar mal o miedo a que se ofenda. Los "curver" no plantean otra pregunta como para que la conversación fluya, sino todo lo contrario.

Pero tal vez en algún momento, conocés a alguien en redes, te llevas súper, parece que todo fluye. Pero cuando llega el momento de la cita, llega la decepción. Le insistís, te da vueltas y al final desaparece. Era demasiado perfecto como para ser real y ¡era un perfil falso! Eso se llama “catfishing”: te llena de ilusión y expectativas.

Pero supongamos que es real y solo enfatiza las cosas buenas y disimula las malas. No me refiero a sólo maquillar tu currículum, me refiero a inventar gustos para coincidir, usar una foto de hace 10 años. Eso se llama “kittenfishing”.

Pero ponele que todo se re dio. Ya estás en pareja y todo muy lindo. Pero siempre están a solas y jamás quiere darte la posibilidad de conocer a sus amigos o a su familia. Te están haciendo “pocketing”. De bolsillo, te guarda en el bolsillo.

“Breadcrumbing”. Las personas que hacen breadcrumbing son las que mandan mensajes y coquetean a alguien, pero sin tener intención de llevar el tema más allá. Calienta la pava pero no se toma el mate.

Y viste cuando tenés la sensación de estar dentro de una relación de pareja pero nunca terminan de hacerlo oficial. Estas en una “situationship”.

A veces, uno invierte un montón de horas y energía tratando de descifrar qué le sucede a la otra persona. Pero hay determinados aspectos que en una relación deberían fluir y nacer sin esfuerzo, y cuando no lo hacen quizás sea indicio de que esa persona no es la adecuada.