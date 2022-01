Luciano Pereyra tuvo su noche perfecta

La última noche de recitales multitudinarios en el estadio Polideportivo Islas Malvinas fue para Luciano Pereyra, que durante una hora y media cautivó a las miles de personas que se dieron cita para la presentación en el marco de su tour "De ahora en adelante".

A diferencia de lo ocurrido en las jornadas anteriores, este domingo las inmediaciones del estadio no se vieron atiborradas de gente. Sobre la avenida Juan B. Justo, algunos manteros ofrecían remeras, llaveros, gorros pilusos, de ala o visera, vinchas (del estilo fan de Wanda) y coronitas de flores con luces led con la imagen del cantante a las personas -mujeres de todas las edades, la mayoría- que llegaban para asistir al esperado concierto.

Sobre la hora pactada para la presentación, los ingresos al estadio se vieron colmados por prolijas filas de personas vestidas para la ocasión. Hombres de camisa y jean, mujeres maquilladas, con ropa que se notaba usan para ocasiones especiales y algunas hasta se animaron a llevar peinados de peluquería sin importar que la lluvia pudiera arruinarlos.

Dentro del estadio, los clubes de fans estaban debidamente identificados y algunas personas exhibían carteles con leyendas dedicadas al cantante, que pisó el escenario a las 21.30.

El apagón que daría inicio a la presentación generó entre el público un grito ensordecedor que se repetiría durante toda la noche y que dio pie a los primeros acordes de cada balada romántica. La pantalla ubicada en la parte trasera del escenario mostraba un paisaje selvático y sonaron los primeros acordes de "Te estás enamorando de mi". El público bailaba enloquecido y se escuchaba la voz de Luciano Pereyra, que ingresó tras entonar los primeros versos del tema, provocando un nuevo alarido en sus fans. El set continuó con "Me mentiste", "Casarme contigo" y "El vestido rojo". El polideportivo fue una fiesta. Las luces se apagaron y solo se veían las luces de las coronitas florales y las pantallas de los celulares al acecho para captar una imagen del intérprete de "Fue mía una noche".

"Mar del Plata siempre nos recibe de una manera maravillosa. Pasamos momentos muy difíciles y poder reencontrarnos es muy movilizante. Espero que mi garganta esté a la altura de esta noche", dijo Pereyra, quien mantuvo un diálogo constante con el público a lo largo de la velada. Lo que siguió fue una serie de baladas pegadizas que los presentes corearon con linterna de celular encendida en mano.

Después de "Sin testigos", "Si no es muy tarde" y "Enséñame a vivir sin ti", llegó el momento folklórico de la noche al ritmo de "Chaupi corazón" -única referencia a sus inicios musicales- y las luces se encendieron para que el cantante pudiera hablar con algunos de los presentes. Una joven le contó que estaba en Mar del Plata de visita, pero a él le llamó la atención un nene que lo saludaba dos butacas a la izquierda y pidió que lo alumbraran. Zunilda, la mamá del pequeño le comentó que tiene tatuada "Tu mano", una canción que Pereyra compuso en 2015 y no duda en cantar. Después del emotivo momento, los reflectores apuntaron a una pareja y, por último a una de las pocas mujeres que seguía atentamente el show con el barbijo colocado, a quien le dedicó "Ella ya me olvidó".

"Porque aún te amo" marcó el último tramo del recital y Luciano pidió que no le hagan regalos, que utilicen el dinero destinado a realizarle un presente a realizar donaciones y el público lo ovacionó. Apagón. Todo parecería indicar que el recital había terminado, pero nadie se movía de su butaca. Volvió al escenario y cantó "Eres perfecta" y "Cómo tu". Volaba el papel picado, los músicos hicieron un "trencito". Luciano Pereyra saludó a sus fans y agradeció el cariño que le demostraron durante la hora y media que estuvo en escena y se prendieron las luces.