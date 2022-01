"No le importa nada": lo filman mientras trasladaba varillas de hierro con la camioneta

El accionar del conductor de una camioneta causó indignación este jueves cuando en la zona de Playa Grande se lo vio trasladando varillas de hierro que arrastraba por la calle.

Cuando circulaba por Rivas y Quintana, un automovilista advirtió la particular situación y no dudó en tomar el celular para registrarlo y compartirlo. "No le importa nada", se escucha decir al hombre que conduce, indignado con lo que veía frente a él.

Quienes compartieron el material a 0223 explicaron que la camioneta llevaba varillas de hierro alejado para la construcción. "Por lo que se ve, eran varillas de 10 milímetros. Eso es algo que sí o sí se transporta en un flete", señalaron.

En las imágenes, se puede observar que el hombre a bordo de la camioneta hace señas para evitar que lo pasen en la calle que se veía seriamente obstruida por las varillas. "Esto es una falta gravísima al reglamento de tránsito", aseguraron los lectores.