Desesperada búsqueda de Evelyn: se fue de su casa el 29 de diciembre y no saben nada de ella

Evelyn Pérez, una joven marplatense de 23 años, fue vista por última vez el 29 de diciembre y desde entonces su familia no sabe nada de ella. Radicaron una denuncia por averiguación de paradero y le dieron intervención a la fiscalía 1.

Rita, la tía de Evelyn, contó que la joven se fue de su casa, en Carasa al 7400, luego de almorzar el miércoles 29 de diciembre. “Dijo que iba a la Rambla, que se iba a ver con la hermana de su exnovio”, contó la mujer a 0223.

Desde ese día, su familia no tuvo más noticias de ella. Si bien la mujer reconoció que era habitual que se fuera un par de días a lo de alguna amiga, el miércoles ella tomó conocimiento que su familia todavía no tenía noticias de ella por lo que salió a buscarla y al no tener novedades radicó la denuncia.

La joven se fue sin su teléfono porque se le había roto. Rita logró contactarse con la familia de su exnovio, pero ellos le dijeron que Evelyn jamás tuvo contacto con ninguno de ellos. “Fui a la Rambla y ahí me dijeron que la habían visto ese día, pero desde entonces no hay más novedades”, dijo.

La única pista que le dieron fue que la vieron con un hombre “alto y robusto” en la Rambla. Los familiares de la joven de 23 años radicaron la denuncia en la comisaría 16ª y en la investigación tomó intervención la fiscalía 1 a cargo de Florencia Salas.