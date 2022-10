Los músicos de Kapanga sufrieron un accidente en la Ruta 7 y se salvaron de milagro

Los integrantes de Kapanga sufrieron un brutal accidente cuando volvían de un recital en la provincia de Córdoba. El episodio se produjo durante la madrugada de este lunes en la intersección de ruta 7 y ruta provincial 51. Afortunadamente no hubo heridos. La banda iba a tocar este sábado en Mar del Plata pero habían suspendido su show.

"Estábamos volviendo de Córdoba a Escobar de un show y un auto nos chocó", dijo Leandro, el manager de la banda a TN, que señaló que el conductor del otro auto estaba muy alcoholizado.

"Sobre la ruta 51, un Chevrolet Cruise cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que manejaban eran dos personas de 55 años aproximadamente. Nos podíamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera", explicó.

Y agregó: "Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas", dijo.

Por su parte, el cantante de Kapanga, desde el lugar del accidente remarcó que las persona que se trasladaban en el Chevrolet Cruise "no podían hablar de la borrachera". "Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante". Según señaló, el conductor del otro rodado no tenía puesto el cinturón de seguridad.