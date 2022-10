Aseguran que Mbappé quiere irse del PSG en enero por su mala relación con el club

El conflicto entre Mbappe y el PSG parece no llegar a su fin. En las últimas horas se dio a conocer un bombazo mundial en el que aseguran que el delantero francés dejaría el club parisino en enero.



Según trascendió el medio Le Parisien, el ex Mónaco se siente traicionado por Al Khelaïfi y por Antero Henrique después de no haber cumplido las promesas que le hicieron para renovarle en el mes de mayo.



Mbappe considera que el club le prometió una serie de cosas en mayo que no ha cumplido hasta la fecha. En primer lugar, el mercado de pases. Al Khelaifi le prometió contratar a varios jugadores, como Tchouameni o Dembéle, que no llegaron finalmente al PSG.



Por el otro lado, otra de las promesas que el Paris Saint-Germain le hizo al campeón mundial fue la salida de Neymar del equipo. En el proyecto deseado del talento de Bondy, el brasileño no figuraba. De hecho, Mbappé no se opuso a su salida, aunque tampoco la pidió directamente a los dirigentes. Según Le Parisien, Luis Campos, que fue fichado precisamente para acercar a Mbappé a la renovación, saldría en caso de que se materialice la venta, poco probable, del atacante en el mes de enero.



Si bien solo hay rumores en que equipos podría terminar el francés, desde la directiva del PSG tomaron una decisión contundente: bajo ningún punto de vista Mbappe sería trasferido al Real Madrid, según informó Le Parisien.