La advertencia del presidente del PSG a Kylian Mbappé

El qatarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG de Francia, pretende la continuidad de Kylian Mbappé y reveló que tiene "un acuerdo" con el goleador y máxima figura del seleccionado subcampeón del mundo en Qatar 2022.

"Quiero que Kylian Mbappé se quede en el PSG, eso está claro. Es el mejor jugador del mundo y lo mejor para él es el PSG", señaló Al-Khelaifi en una nota concedida al medio francés RMC Sport. "Kylian es un gran hombre, un gran jugador, pero también una gran persona. Como dijo después de la Supercopa, tiene un acuerdo conmigo", agregó el dirigente qatarí sobre la figura de PSG, cuyo contrato vence el próximo 30 de junio.

"No quiero revelar lo que hay en este acuerdo, pero hay un acuerdo. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un pacto de caballeros y no tiene que ver con el dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado", remarcó el titular del club parisino.

Al-Khelaifi consideró a Mbappé como "centro del proyecto" deportivo para PSG, ante el permanente interés de Real Madrid de España por contratarlo. "Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, no importa lo que decida. Conseguimos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los retos que tenemos por delante, que sigue siendo lo más importante. Así que diremos que es secundario", dijo Mbappé luego de la final de la Supercopa de Francia, donde PSG se proclamó campeón con el triunfo 2-0 ante Toulouse, el pasado 3 de enero.