Docentes universitarios inician una jornada de protesta: el viernes habrá paro

En el marco de una plan de lucha nacional, este jueves 13 y viernes 14 de octubre, los docentes universitarios realizarán distintas medidas de fuerza en reclamo de la reapertura de paritarias.

En Mar del Plata, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) comenzará la jornada del jueves con una clase pública a las 12 en la Plaza de la Memoria en la previa a un paro total de actividades para este viernes.

"La novedad es que ayer se conoció una nueva oferta por parte del gobierno nacional. Así, nosotros estamos trabajando en el armado de una encuesta para las y los afiliados pero decidimos sostener las medidas porque la oferta no alcanza a la idea de ganarle a la inflación. Aunque al menos es un cambio significativo, porque alcanza el 82% en el año, contra el 62% que teníamos. Si bien pensamos que seguiríamos perdiendo, no serían de 30 puntos como veníamos", evaluó Pedro Sanllorenti, secretario general de Adum.

Pedro Sanllorenti, titular de Adum. Foto:0223

En declaraciones a 0223, el dirigente señaló que la consulta que se hará hasta el domingo, se le preguntará al afiliado si está conforme con la suba propuesta, que seria en 3 pagos hasta diciembre o si la rechaza, que medidas deben realizarse.

Por último, Sanllorenti consideró que para que no haya constantes reivindicaciones salariales, "el gobierno debería dedicarse a controlar precios porque no deberíamos estar corriendo el reclamo paritario de esa manera. No es que hubo políticas ineficientes, directamente no las hubo", reflexionó.

Desde el gremio docente señalaron que los docentes pueden recabar mayor información de las acciones gremiales del Frente de Asociaciones de Base de Conadu, este jueves en la sede de Adum y desde las 12.30, en la Plaza de la Memoria, dónde se realizará la clase pública.