¿Es real el juego de la copa?

Ouija o también conocido como el juego de la copa... ¿Son juegos? Los religiosos desaconsejan el uso de la tabla Ouija ya que, según ellos, podría atraer demonios en lugar de los espíritus buscados. Para la ciencia lo que pasa con la Ouija puede explicarse por el micro movimientos inconscientes que permiten mover la copa sin que nos demos cuenta.

Pero la realidad es q la ouija es esto aunque yo nunca me anime a jugar: la Ouija es propiamente un tablero de madera que tiene todas las letras del alfabeto los números del 0 al 9 y las palabras "si," "no" y "adiós", donde se busca establecer un presunto contacto con espíritus que no pertenecen al plano terrenal.

Se dice, los que lo vivieron, que a medida que se hacen las preguntas, la entidad va moviendo la copa y señalando las letras formando las respuestas para vos. Todo muy de película. Pero deberíamos tenerle respeto a este juego porque es verdad que en el juego de la copa el principal problema es que no se elige al espíritu que se invoca. Además de no saber si esa entidad es buena o mala, se cree que malos son los espíritus de personas que murieron de forma violenta.

La palabra "adiós" se usa para terminar con la comunicación y que el espíritu se retire. Tenés que saber que si la copa se rompe, el espíritu puede quedar encerrado en el cuarto o “pegarse” a alguno de los integrantes que participaron.

Las historias populares dicen que el juego es real y que, a veces, luego de jugar comenzaron a tener experiencias extrañas en sus vidas. Otra cosa en la que todos concuerdan es que al no finalizar la invocación correctamente “algo” los persigue.

Según los investigadores paranormales, es una herramienta para realizar una conexión con los espíritus. Para los escépticos, es un juego de la infancia para asustar a tus amigos. Creer o reventar…

La muerte y la posibilidad de una continuidad espiritual posterior es uno de los misterios más antiguos de la humanidad, comunicarse con ellos tentador. Para los creyentes, las pruebas sobran; para los escépticos, la ciencia tiene explicaciones concretas.