"Se rompió": gato se vuelve viral tras romper un televisor en pleno partido de Champions

La travesura de un gato arruinó el partido de Champions que sus dueños estaban viendo y el video circuló en las redes sociales, rápidamente se hizo viral y provocó risas y comentarios entre los usuarios.



A través de TikTok, @valencolombo compartió lo que hizo su mascota “Vito”. La joven comenzó a grabar un video pensando que capturaría un tierno momento, pero el resultado final fue otro.



En el video se puede ver al gato frotándose contra un televisor mientras sus dueños veían un partido del PSG y Benfica en la Champions League. Según escribió en un comentario, era algo que el felino ya había hecho en otra oportunidad por lo que solo lo grabó porque le parecía adorable.

Sin embargo, repentinamente "Vito" clavó sus afilados dientes en el borde de la pantalla y terminó rompiendo el televisor. "Se rompió. Rompió la tele el gato este", se lo escucha decir al dueño ante la travesura de su mascota.



En solo un día la publicación sumó más de 4.5 millones de reproducciones y casi 400 mil me gustas. “Vito: qué pasa si muerdo acá… oh, ya veo”, “¿Y si no lo viste venir? Era eso o el tele en el suelo…?”, “¿Tan delicadas son las teles?”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.