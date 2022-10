Manes dijo que el radicalismo entendió que debía renovarse y ratificó que buscará ser presidente

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, arribó en las últimas horas a Mar del Plata por dos razones: continuar con su gira de charlas denominada “Empatía” y participar del tramo final del Coloquio de Idea, que finaliza este viernes a la tarde con la presencia del presidente Alberto Fernández. Y fue justamente antes de ingresar a las instalaciones de Paso y Alem, en donde se lleva a cabo el encuentro, que se detuvo a analizar la coyuntura política, la renovación del radicalismo, la necesidad de lograr “mayorías”, además de ratificar sus intenciones de competir en la carrera presidencial del 2023.

“Argentina es un Titanic que se hunde y cada sector tira para su lado y hablar de 'ceder para crecer' nos permite a todos pensar que tenemos que reflotar al Titanic cediendo y tratando de sentirnos una nación, un proyecto colectivo”, dijo al referirse al slogan que lleva el Coloquio este año.

En cuanto a la actualidad política, el neurocirujano dijo tener “mucha preocupación” porque entiende que estamos frente a “un gobierno que irresponsablemente quiere pasarle la bomba al próximo”. Al mismo tiempo, agregó, también hay “algunos halcones de nuestro sector que quizás prefieren que cuanto peor, mejor”. “Yo tengo una tercera visión: tratar de tener consenso, de estabilizar la macroeconomía”, se diferenció.

En ese orden, recalcó que hoy “no hay un plan económico” y que el gobierno presenta las “mismas diferencias internas que habían aparecido con Guzmán”, por lo que, a su criterio, la gestión de Alberto Fernández no cuenta con la “conducción política” necesaria para lograrlo.

“En Argentina tenemos que generar riqueza. Desde hace por lo menos 50 años discutimos los mismos temas: inflación, brecha cambiaria, los diferentes tipos de dólar, la fuga de divisas. Esos son síntomas de una economía en forma. Los problemas estructurales de la economía argentina son la falta de consenso, de políticas de Estado y de productividad. Acá no hay un proyecto de país y es lo que voy a charlar con los empresarios”, enfatizó el neurocirujano.

Ya en lo que refiere al plano electoral de cara a los comicios del 2023, Manes destacó la performance de la oposición al considerar que en las legislativas del año pasado dieron “el paso para ampliar la coalición”. “A nosotros nos votó gente que históricamente votaba a Cambiemos pero que se defraudó y volvió a creer en nosotros; pero también gente que nunca había votado a Cambiemos, de sectores populares. Hoy la oposición no es de un solo color: concentra al radicalismo, a la Coalición Cívica, al PRO. Las coaliciones electorales son partidos políticos que se pueden poner de acuerdo en un trazado grueso de país. Nosotros estamos de acuerdo en que no queremos el modelo kirchnerista de país pero tenemos diferencias, y en ese sentido veo que estamos mejor que antes, cuando la coalición era de color amarillo”, evaluó.

En el caso particular del radicalismo, Manes dijo que hoy el partido “está muy bien” porque “ha entendido que los partidos políticos, si no incorporan nueva gente, si no le hablan a los jóvenes, si no hablan de futuro, no tienen el derecho digno a existir”. Al haber avanzado en ese sentido, analizó, estará en condiciones de competir en 2023 “en todos los distritos y categorías, inclusive en la presidencial”.

En ese marco, ratificó sus intenciones de ir por la presidencia. “Me veo como parte de un proyecto colectivo que transforme a la Argentina, voy a estar hasta el final y tengo la convicción y determinación de liderar un espacio que compita por la presidencia”, definió. Al mismo tiempo, insistió en que su propósito es “ampliar la coalición” y subrayó el rol del radicalismo, que “ha vuelto a hablarle a los sectores populares”. “El radicalismo nació como una revolución y apuntamos a ampliar la coalición hacia el centro. Lo que necesita la Argentina es una mayoría social de centro popular, no se va a poder gobernar al país desde los extremos. La grieta, los polos impactan en la economía”, precisó.

Por último, Manes aclaró que la mayoría social que aspira a crear en la Argentina “no tiene que ver con una reunión de dirigente en la mesa de un hotel, sino con una mayoría social del voto como fue Alfonsín en el '83”.