La carne vacuna no aumenta hace 5 meses y advierten que sufrirá un fuerte ajuste en noviembre

Argentina acumula un 56,4% de inflación en lo que va del año y, aunque parezca increíble, a contramano de la suba generalizada de precios, hay un alimento que en los últimos meses prácticamente no sufrió ajuste alguno: la carne vacuna.

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en el último año el pollo aumentó un 93,8% y el cerdo un 78,6%, valores muy por encima de la inflación, mientras que la carne vacuna lo hizo en un 63,8%.

En tanto, las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reflejan que la carne es uno de los alimentos que menos se encareció: entre diciembre y agosto el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 58,1%, cuando la carne se incrementó un 45,2%, casi 15 puntos porcentuales menos. Las variaciones hicieron que, en algunos casos, los valores de distintos tipos de carne queden equiparados.

"La carne de cerdo tiene aumentos lógicos y estacionarios. No son sorprendentes para nada. El problema es que el vacuno hace cinco meses que no se mueve", explicó Alejandro Lamacchia, titular de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (Aproporba).

El referente del sector porcino confió a 0223 que para el próximo mes está previsto una revisión de los costos que volvería a dejar a la carne vacuna por encima de la de cerdo. "Es algo que tendrá que estabilizarse. Calculo que para noviembre habrá un salto. El valor hoy está bajo, quedó muy atrasado", enfatizó.

En medio de una delicada coyuntura económica, Lamacchia indicó que el productor porcino "no puede aumentar tanto porque sino no vende" y remarcó que "mucha parte de los incrementos los asume el punto de venta". "En las bocas de expendio bajaron las ventas. Agosto y septiembre fueron meses difíciles por un tema de liquidez. La gente no tiene plata. Hay un problema enorme de falta de plata", ratificó.

Además, Lamacchia advirtió sobre un complejo escenario que atraviesan los productores tras el cierre del mercado externo y una fuerte suba del 25% en el precio del cereal, que representa el 70% del costo del animal. "El 95% son pequeños productores y una mala época lo puede sacar del sistema", señaló.

A pesar de las fluctuaciones en los valores, el titular de Aproporba destacó que el consumo de cerdo "no tiene techo" y promedia los 20 kilos por persona al año. "El consumo de carne cayó y el del pollo ha llegado a su techo. Hay un cambio cultural de incorporar el cerdo en la mesa. Para tener un mayor consumo es importante que el cerdo siempre tenga un costo más bajo que la vacuna", señaló.

Por último, el referente del sector instó al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, a avanzar con "una ley porcina para evitar que los productores entren y salgan" de la actividad y que aborde distintas problemáticas ambientales.