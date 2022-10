Quilmes debuta en un escenario que le sienta bien

Por historia, por chapa, por nombre, Quilmes arranca la temporada de la Liga Nacional y el objetivo es ascender. Con más o menos presupuesto, el "cervecero" no puede pensar en otra cosa que no sea el retorno a la Liga Nacional y revivir el clásico más importante del básquet argentino ante Peñarol. Pero para eso, tendrá que afrontar una temporada larga y dura en la Liga Argentina, que tendrá como puntapié el choque de este domingo a las 20 ante Pico Football Club en el gimnasio de Once Unidos.

Lo primero que hizo el "cervecero" fue apostar a un DT de la casa, con mucho conocimiento de la idiosincrasia y los intereses del club como Luis Fernández, y repatriar a dos jugadores con historia en la institución, queridos por la gente, con sentido de pertenencia y que puedan transmitir eso y su experiencia en el vestuario: Luis Cequeira y Gregorio Eseverri.

Enfrente habrá un rival que logró el ascenso en el último Torneo Federal y que tiene como carta más importante al exUnión de Mar del Plata, Agustín Bualó.