Boca dio un paso en falso en Rosario

Newell's venció 2-0 al puntero Boca Juniors y dejó al rojo vivo la definición del campeonato, que el conjunto "xeneize" ahora lidera con un punto de ventaja sobre el escolta Racing Club, a falta de una jornada. El partido, correspondiente a la 26ta. fecha del torneo de la Liga Profesional, se jugó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. El conjunto 'rojinegro' se llevó una excelente victoria, a pesar de jugar más de un tiempo con un jugador menos, como consecuencia de la expulsión que recibió el mediocampista Juan Sforza en la etapa inicial. Los goles del elenco orientado por el técnico interino Adrián Coria fueron obra de Juan Manuel García y el colombiano Willer Ditta, ambos en la segunda mitad.

Boca jugó contenido en los primeros minutos del partido, en los que dominó la pelota en el mediocampo, pero careció de audacia ofensiva en tres cuartos de cancha, al punto que sus únicas jugadas en esa primera media hora fueron un buen pase de Benedetto a Langoni, que salvó Velázquez, a los 15 minutos; otro buen cruce del propio Velázquez a los 17 minutos ante "Pol" Fernández, y un remate de emboquillada apenas desviado de Fabra, a los 22 minutos. Newell's, que jugó con una línea de cinco defensores, dos volantes centrales, dos extremos y un punta, priorizó estar bien parado en su campo y luego intentó jugar por las bandas, con Méndez y Garro, por la derecha, más Luciano y Francisco González por la izquierda.

El equipo local, que celebró su clasificación a la Copa Sudamericana y los 200 partidos de su capitán Pablo Pérez, se acercó a los 20 minutos con un centro de Garro desde la derecha, que el peruano Zambrano le sacó "del buche" a Juan Manuel García, de cabeza, en el segundo palo. Newell's generó otra buena jugada a los 30m., cuando Velázquez ganó una pelota en ofensiva para García, pero Zambrano salvó cuando salía Rossi. El partido cambió a los 35 minutos cuando Sforza -que estaba amonestado por una falta desde atrás sobre Medina- lo tocó de la misma forma a Ramírez en un ataque "xeneize". La sanción pertinente ameritaba una nueva amonestación y, por ende, el árbitro Loustau exhibió la tarjeta roja. Boca se hizo de la pelota con los desbordes de Fabra por la izquierda y de Advíncula por la derecha, a quienes se sumaban los volantes y delanteros ante un Newell's que se replegó más aún y se dedicó a aguantar el partido.

El partido cambió más todavía al minuto y medio del complemento, cuando Advíncula tocó mal hacia el medio. El atacante García anticipó por la derecha, encaró a Roncaglia, quien salió a cortar pero levantó el pie derecho cuando fue a trabar. Entonces, el delantero aguantó bien con el cuerpo la carga de Advíncula en el cierre y fusiló a Rossi con un derechazo alto, que entró arriba, junto al poste izquierdo, en el golazo de la tarde. Boca se adueñó de la pelota y del campo con ataques por los costados, sobre todo el ingresado Sebastián Villa por la izquierda, frente a un Newell's agazapado para aguantar y salir de contraataque.

El equipo del DT Hugo Ibarra jugó con la pelota a través de sus volantes y delanteros, pero no generó llegadas claras y, a la vez, se expuso a algún contraataque latente, al extremo que su primera llegada fue a los 25 minutos con un centro de Villa a Benedetto que salvó Lema al córner, cuando había salido mal el arquero Morales. Boca monopolizó la pelota con los ingresos de Weigandt, Oscar Romero y Payero para llegar a los 32m., con un centro de Romero desde la izquierda que Payero cabeceó afuera, solo por el segundo palo. En contrapartida, Newell's no hacía pie en el medio con los ingresos de Esponda y Portillo, y aguantaba en el fondo con una gran tarea de Velázquez, quien ganó un mano a mano con Villa a los 33 minutos. Sin embargo, Newell's volvió a llegar de contrataque con una pelota que García le ganó a Roncaglia y cedió a Sordo, quien no pateó y la perdió con falta. Entonces, el propio Sordo mandó un preciso tiro libre desde la derecha, que Ditta cabeceó libre de marcas con el parietal izquierdo y la clavó en el ángulo superior derecho. Cómo habrá jugado de mal Boca que su primera llegada realmente clara la produjo a los 43 minutos del complemento, cuando Payero mandó un tiro libre desde la izquierda que Weigandt cabeceó solo afuera, junto al poste izquierdo. El equipo xeneize arribó con chances de descuento en el tiempo de adición, con un remate de Benedetto, que salvó muy bien el arquero 'rojinegro'. O bien con un tiro de Romero, que rebotó en Lema, pegó en el poste y se fue al córner.

Síntesis

Newell's (2): Lautaro Morales; Gustavo Velázquez, Cristian Lema y Willer Ditta; Armando Méndez, Pablo Pérez, Juan Sforza y Martín Luciano; Juan Garro y Francisco González; Juan Manuel García. DT: Adrián Coria.

Cambios: ST 0' Marcelo Esponda por Garro, 15' Marcos Portillo y Ramiro Sordo por Pérez y González, 24' Marco Campagnaro por Luciano y 39' Genaro Rossi por García.

Boca Juniors (0): Agustín Rossi; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Cristian Medina y Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Cambios: ST 0' Sebastián Villa por Zambrano, 26' Marcelo Weigandt, Oscar Romero y Martín Payero por Medina, Varela y Ramírez, y 38' Luis Vázquez por Fernández.

Goles: ST 1' García (N) y 35' Ditta (N)

Incidencias: PT 35' expulsado Sforza (N)

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Marcelo Bielsa.