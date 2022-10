Guillermo Francella habló tras el título perdido por Racing: "Soy un meme caminando"

Sin lugar a dudas que Guillermo Francella es el hincha de Racing más reconocido del país, el actor en numerosas ocasiones ha manifestado si fanatismo por la Academia, tanto en su vida cotidiana como en algunas de sus producciones audiovisuales, como Casados con Hijos. Esta vez, el intérprete de Pepe Argento habló tras la frustrante definición del campeonato que lo dejó a su equipo en segundo el la última fecha.



En diálogo con José María Listorti en el programa que tiene en Pop Radio, Francella se comunicó para hablar del estreno de la serie El Encargado, la cual el protagonizará y se emitirá vía streaming por Star+. Sin embargo, resultó inevitable la pregunta respecto a lo que sucedió el domingo en el final de la Liga Profesional.



Mientras Boca empataba 2-2 ante Independiente, Racing tenía la oportunidad de ponerse puntero a 5 minutos del final con un penal a favor contra River, partido en el que iba 1-1. Pero una muy mala ejecución de Jonathan Galván y una atajada de Franco Armani terminaron con el sueño de los hinchas de la Academia de salir campeón y robarle el título al Xeneize. Luego, a los 50', Miguel Borja convertiría el 2-1, confirmando la catástrofe que se vivió en el Estadio Presidente Perón.

A Francella siempre se lo recuerda por el famoso video de: “¿Hermosa mañana, verdad?”, cada vez que su equipo gana un partido. Ante la consulta de Diego Arviilly, el actor expresó todo su dolor.

“No jueguen con eso porque terminé mal, desconozco qué pasó en el penal, sí sé que me hizo mucho daño, me mató, anímicamente no tenía ganas de ir al estreno de la tristeza”, comentó el actor.

Y añadió: “Fue la catástrofe deportiva para un hincha. Más grande que eso yo no viví, parece que estuviera guionado”.

Tras la derrota de Racing y el título para Boca, las redes sociales estallaron con memes de Francella con el video "hermosa mañana, ¿verdad?" y con una escena de Casados con Hijos, en la que Pepe Argento escucha a Racing perder en un velorio.

“¿Cómo lo tomaste a lo de las cargadas en redes?”, le consultaron desde el panel de Re Tarde.

“Más allá de que soy un meme caminando, me haría sonreír en otro momento, hoy no tengo una respuesta para darte”, respondió Francella.