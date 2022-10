Renunció la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss

En menos de 50 días de haber asumido, la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, renunció a su cargo tras no poder contener la crisis económica y política de su país.



La mandataria había asumido el pasado 6 de septiembre luego de la dimisión de Boris Jonhson. Truss logró tomar el poder con el 57% de los votos del Partido Conservador, derrotando a su rival Rishi Sunak, exministro de Hacienda, que obtuvo el 43%.



De esta forma, la ahora ex ministra es la mandataria de toda la historia de Reino Unido que menos tiempo se mantuvo en el poder, con apenas 44 días en el cargo. Ahora, el país europeo se encamina a una profunda crisis económica y social que ya se venía gestando desde la aparición de la pandemia.

