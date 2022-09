Carlos III fue proclamado rey: "Soy profundamente consciente de esta gran herencia"

Carlos III fue proclamado oficialmente este sábado como el nuevo rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte después de que el jueves se confirmara el fallecimiento de Isabel II, la británica que encabezó el reinado más largo de la historia: duró 70 años y 214 días.

La proclamación del nuevo monarca se dio en una solemne ceremonia televisada desde el Palacio de San James de Londres y en presencia de toda la clase política, la actual primera ministra Liz Truss y sus predecesores, el príncipe William y la reina consorte Camila.

Tras la firma correspondiente del Consejo de Ascensión, Carlos III dio sus primeras palabras como rey a través de un mensaje grabado. “Mamá, mientras inicias tu largo viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte gracias por tu amor a nuestra familia y a la familia de naciones”, dijo, emocionado.

El monarca comenzó recordando el juramento que hizo su madre a sus 21 años cuando todavía era princesa. “Mi madre fue un ejemplo de amor permanente y se sacrificó por su deber. Les renuevo hoy a todos ustedes esa promesa de servicio durante toda la vida”.

"Sé cuán profundamente ustedes y toda la nación, y creo que puedo decir que todo el mundo, se solidariza conmigo por la pérdida irreparable que todos hemos sufrido”, dijo, y aseguró, por otra parte: "Soy profundamente consciente de esta gran herencia y responsabilidades”.

En el acto, Carlos III también oficializó que Guillermo se convertirá en el nuevo príncipe de Gales. "Como mi heredero, William asume los títulos que tanto han significado para mí", anunció Carlos III. "Con Catalina a su lado, sé que nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones como país, ayudando a poner en el centro a los marginados, en lo que se puede prestar una ayuda vital", señaló.

El rey también informó que debido a su nueva posición ya no podrá hacerse cargo de la caridad, como hizo todo este tiempo. "Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos de confianza de otros", señaló.

El nuevo rey terminó con palabras de agradecimiento para “su querida mamá”. "Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que has servido tan diligentemente todos estos años. Que los ángeles te acompañen para tu descanso”, expresó en el mensaje grabado en el Salón de Dibujo del palacio de Buckingham y difundido al mismo tiempo que comenzaba una misa en honor a la reina Isabel II en la catedral San Pablo, en Londres.