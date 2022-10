Mirtha Legrand hizo una autocrítica por la discusión con Silvana Suárez: “Me lo merecía”

El mundo del espectáculo se encuentra conmovido con la muerte de la ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez, a los 64 años. La modelo fue la cara visible de todas las revistas en 1978, tras consagrarse en el certamen internacional de belleza que se realizó en Londres, Inglaterra, y a partir de ese entonces realizó una larga trayectoria en el rubro de la comunicación.

Si bien en la actualidad estaba instalada en la tranquilidad del Valle de Traslasierra, Córdoba, donde mantuvo un perfil bajo, su figura quedó resguardada en la historia de la televisión por haber protagonizado un tenso cruce con Mirtha Legrand, cuando la conductora le preguntó sobre su divorcio de Julio Ramos, el exdueño de Ámbito Financiero. Días atrás, la diva se refirió al encuentro en su programa e hizo una autocrítica al respecto.

El 8 de octubre, La noche de Mirtha Legrand (eltrece) contó con la presencia de famosos como L-Gante, Luciana Salazar, Roberto García Moritán y Marina Calabró. En una noche donde conversaron sobre actualidad, política y economía, surgió el momento de recordar aquellas figuras que se fueron enojadas de algún ciclo televisivo. Fue allí que la conductora reconoció: “A mí también se me levantaron de la mesa”.

A raíz de sus dichos, la periodista y panelista de 8.30 AM (LN+) rememoró la frase que dijo Mirtha cuando Silvana Suárez se retiró enojada de su programa: “Yo no necesito de vos”. “Pasó hace muchos años, yo estaba en América”, dijo la "Chiqui" tras afirmar que la modelo nunca volvió a sentarse en uno de sus almuerzos.

Acto seguido, sorprendió a todos al admitir que estaba arrepentida por lo sucedido. “¿Querés que te diga? Me lo merecía, porque me dijo ‘a mí no me interesa la promoción’ o una cosa así, y yo le dije ‘pero venís a este programa para tener promoción y ser levantada’. Se levantó y me dijo que no. Ella estaba ofendida y un poco de razón tenía”.

"Estas usufructuando con el consejo que me estas dando.... ¿Para qué me invitas? Me vas a disculpar, me levanto de tu programa porque me estas usando", le había dicho la modelo. Mientras abandonaba la mesa, Legrand retrucó "No necesito de vos" y la modelo le contestó antes de abandonar el set de grabación "Hoy sí".