Murió la ex Miss Mundo argentina que dejó plantada a Mirtha Legrand en su mesa de almuerzos

La modelo Silvana Suárez murió a los 64 años tras lucha contra una grave enfermedad terminal. La ex Miss Mundo falleció el viernes por la tarde en la localidad de Nono, Córdoba. Su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional en 1978.

Se trató de la segunda representante argentina en obtener dicho título, debido a que la primera fue Norma Cappagli en 1960. Desde hace varias décadas vivía en Valle de Traslasierra y murió a causa de un cáncer de colon terminal.

En la final de la edición 28 del concurso de belleza Miss Mundo, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1978, Silvana Suárez se coronó reina. Con 19 años, fue elegida como la mujer más linda del mundo. El evento tuvo lugar en el Royal Albert Hall de Londres.

Al ganar este concurso se dieron todas las posibilidades de que pudiera vivir en Londres y viajar por todo el mundo. “El lugar que más me gustó fue Tailandia. En ese momento hice Kuala Lumpur. Me gusta mucho, me parece exótico y me gustan mucho las comidas picantes y la arquitectura, porque es muy diferente a la nuestra. También estuve dos años viviendo en Japón”, contó.

El cruce con Mirtha

La ex Miss Mundo estuvo casada con el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos y dicha relación la llevó a protagonizar uno de los momentos más tensos en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand.

La pelea ocurrió en 1999 cuando acudió al programa y la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario. Sin embargo, la ex modelo se negó y se levantó de la mesa reiterando: “me invitas para usarme a mí”. De esa manera abandonó el programa mientras que Mirtha Legran le decía: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.