Frutihortícolas: "Como no exportamos en gran volumen, parece que no existimos para el Gobierno"

La Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon reclamó atención y respuestas de las autoridades municipales, provinciales y nacionales para afrontar los “serios” problemas que sostiene el sector desde hace largos meses.

“Como no exportamos gran volumen, parece que no nos reconocen. Hoy está todo focalizado en la exportación de la soja y los dólares que entran pero si un funcionario sacara la cuenta de la mano de obra que tomamos a nivel país, se darían cuenta que es impresionante, y además de eso producimos gran parte de los alimentos que abastecen a nuestra población”, señaló Ricardo Velimirovich, quien preside la entidad de la sociedad civil.

El referente del sector dijo que, desde la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo nacional, no hubo más contacto con funcionarios del área de Agricultura y Ganadería, hoy a cargo de Juan José Bahillo, y aseguró que tampoco hubo algún acercamiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la comuna que conduce Adrián Cónsoli.

“Hasta este momento no hablamos con nadie. No nos han preguntado nada. Ninguno se acercó. Solo tuvimos contacto con Seguridad en septiembre por la llegada de los patrulleros. Pero con lo que hace a lo productivo, ni siquiera la Secretaría de Producción municipal se acercó y los problemas son serios”, insistió el hombre del cordón frutihortícola, en declaraciones a 0223.

Para Velimorovich, esta desatención marca una “gran falencia” que condiciona el normal funcionamiento de uno de los motores productivos más relevantes de la ciudad. “La verdad que estamos preocupados porque nuestro sector es muy importante. El productor hoy siente que no existe para las autoridades”, reconoció.

Inclusive, el titular de la asociación dijo que por esta fecha encabeza gestiones – sin auxilio de funcionarios –con representantes de entidades bancarias para tratar de conseguir líneas de financiamiento que ayuden a los productores “a no endeudarse en dólares”. “Si los funcionarios nos ayudaran, quizás tendríamos resultados más rápidos pero estamos poniendo nuestro esfuerzo personal. Esto lleva muchas horas de charla”, señaló.

Un punto estratégico

A pesar de estas críticas, Velimirovich valoró la entrega de seis patrulleros que hizo el Ministerio de Seguridad bonaerense en septiembre para custodiar al cordón de Mar del Plata: “Los problemas siguen estando pero en menor escala. Hoy los patrulleros asisten rápidamente cuando hay un llamado. Y como hay 4x4, pueden transitar sin problemas”.

“Es la primera vez que se arma una flota nueva y realmente adecuada para la policía rural. De hecho, el ministro nos prometió algún drone para vigilancia nocturna y diurna. Eso podría cambiar la esencia del cordón”, confió el referente del sector.

Velimirovich, en este sentido, sostuvo que la seguridad es un “punto estratégico” para generar “arraigo” en la zona. “Si no hay seguridad, no hay gente que venga a vivir al campo. Necesitamos este tipo de cosas para que el cordón siga en funcionamiento y con productores y trabajadores porque sino se nos van y no podemos producir”, explicó.