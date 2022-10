Choripaneros afirman que el Municipio los "discrimina" sobre los food trucks

Frente a la puerta del palacio municipal, un grupo de trabajadores que se dedican a la venta de choripanes en la vía pública, volvieron a cuestionar al gobierno municipal por no dejarlos ejercer su actividad y dijeron ser "discriminados" en relación a los dueños de food trucks.

"Vinimos hoy porque tenemos una reunión ya pactada. Hace un tiempo estuvimos acampando en protesta e hicimos algunos acuerdos como de tener permisos y espacios para trabajar, pero al día de hoy, ninguna de las dos casas pasó. Todavía no se iniciaron los expedientes y encima nos vimos despojados de algunos sectores donde trabajábamos y parece que no lo será nunca más, por ejemplo, el estadio Polideportivo. Hemos estado toda la vida ahí y ellos nos prometieron que podíamos seguir así pero en los dos últimos eventos no fue así. Pero si les dieron lugar a los foods truck", se quejó en declaraciones a 0223, Walter Rivero, referente de los choripaneros.

En esa línea, el hombre remarcó que la medida impuesta por el gobierno de Guillermo Montenegro "es injusta", debido a que los choripaneros "tenemos nuestras herramientas, nos esforzamos y venimos a mostrarlas", en referencia a varios carros apostados sobre la calle Yrigoyen, a metros de la avenida Luro.

Walter Rivero, referente de los choripaneros. Foto:0223

"Queremos que nos tengan en cuenta para un evento de Plaza Mitre, para el 5 de noviembre, donde convocan a todos los food trucks pero a nosotros ese espacio siempre fue negado y nunca nos tuvieron en cuenta. Queremos que nos habiliten pero nunca empiezan con los expedientes. Sino nos quedaremos en la Plaza San Martín, porque la gente está contenta y disfruta de la oferta de nuestros productos. Queremos estar a la altura de los food truck y nos esforzamos para eso. Nos sentimos discriminados", concluyó Rivero.