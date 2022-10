"No use mi cerebro": una joven perdió su trabajo con sueldo de 6 cifras por subir un video a TikTok

Sin lugar a dudas que TikTok se ha convertido en los últimos años en una de las plataformas más usadas por todo el mundo. Miles de videos se viralizan día a día y son visto por millones de usuarios. Esta vez una joven se volvió noticia por haber perdido su trabajo con un sueldo de seis cifras por haber subido un video a esa red social.



Se trata de Michelle, una joven que vive en California, Estados Unidos, y trabajaba de forma virtual como líder de producto para un empresa de IT de Reino Unido, donde le pagaban un sueldo anual de seis cifras.

La usuaria, más conocida como brokeasshorsegirl, relató que estaba en una reunión de trabajo virtual a las 4:30 am por lo que decidió prepararse un café, pero olvidó poner la taza debajo de la cafetera y la bebida se esparció por toda la mesa. A Michelle le pareció divertido y tomó un video de 20 segundos que luego publicó en su perfil.

“Realicé una toma rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité 'maldita sea'. Puse stop a la filmación y la subí a la red social", recordó la joven.



Sin embargo, su video se viralizó y llegó a ojos de uno de sus compañeros, quien a su vez se lo mostró al personal de Recursos Humanos y tomaron la decisión de despedirla por cometer una "negligencia grave".



La joven explicó que la empresa decidió despedirla porque en el sonido de fondo del video se escuchaba una parte de la reunión de trabajo confidencial, acusándola de quebrantar la confianza de la compañía y de usar la red social en su horario laboral.



"No usé mi gran cerebro para pensar en el hecho de que, gracias al sonido del video, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando. Estaba en mi reunión semanal de equipo", se lamentó la joven que luego eliminó el video.



Michelle consideró injusto su despido ya que aseguró que apenas se escuchaban sus compañeros en el fondo de su video y no estaban hablando de nada "super confidencial", pero no hubo forma de convencer a sus jefes de que le den otra oportunidad.

Ahora la joven lanzó su propia compañía llamada Bridle: una app pensada para los profesionales de la equitación.