Pidió una galletita de agua con jamón y queso y le cobraron una fortuna: “Un robo”

La publicación de Germán Fermo generó múltiples respuestas en las redes sociales. Este sábado 29 a las 9 de la noche, el doctor en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos) pasó por el mítico bar “La Biela” del barrio porteño de Recoleta y se pidió una galletita de agua con jamón y queso. Pero la sorpresa fue cuando le llegó al cuenta, el hombre quedó anonadado: le cobraron 1.100 pesos.

“Estoy en La Biela de Recoleta. Pedí una Traviata de mierda, que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierda, y me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, tuiteo Fermo. Al posteo le sumó una foto del “sándwich” de Traviata que, rápidamente, se viralizó.

Horas más tarde, Fermo repasa la situación. “Apliquemos un poco de sentido común. ¿No te parece una locura?”, comentaba. Según su relato, durante la noche del sábado, él y su novia tenían planeado ir al teatro. Un rato antes, pasaron por “La Biela” y se tomaron dos cafés en jarrito y un agua sin gas. Para acompañar, pidieron dos “sándwich” de jamón y queso hechos con galletitas de agua. Lo que no se imaginaron fue lo que les iba a costar.

“Hicimos un pedido muy básico y sin mirar la carta. Claro, cuando pedí la cuenta y el mozo me dijo lo que teníamos que pagar me sorprendí. ‘¿Vos estás seguro de lo que me estás cobrando? ¿No te habrá confundido de mesa? Parece que me comí un pollo al espiedo’, le dije”, le dijo el doctor en Economía al portal Infobae.

Si revisamos la cuenta, se distingue que el bar cobró $530 el agua mineral, $450 cada café en jarrito y $1.100 cada Traviata con jamón y queso, a la cual hacen referencia como “sándwich mixto y cocido”.

Fue cuestión de minutos para que usuarios de Twitter opinaran al respecto. Si bien muchos criticaron al economista, muchos otros se sumaron a cuestionar al restaurante por su oferta. “¿Así te roban en Recoleta (?)”, “Te diría que más que jamón parece paleta sandwichera”, “Encima esta rota”, “¿Qué clase de persona pide una criollita en un restaurante?”, fueron algunos de los comentarios.