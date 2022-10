Video: el impactante momento en que un policía balea a un camarógrafo

En medio de la noche negra que se vivió en el bosque de La Plata, en los incidentes entre la policía y los hinchas de Gimnasia con el partido ante Boca suspendido y que dejó como saldo un simpatizante muerto por un paro cardíaco, un video impactó por su violencia. Un camarógrafo de la señal TyC Sports que registraba la represión policial, fue herido por balas de goma lanzadas por un efectivo policial, justo cuando estaba realizando su tarea.

La imagen fue elocuente. Un policía saltó la valla por detrás de sus compañeros que estaban montando sus caballos, apuntó directamente al profesional de la comunicación, Fernando Rivero, y gatilló de inmediato, provocando el brusco movimiento de dolor del herido.

"No me di cuenta porque yo estaba grabando la represión que estaba haciendo la Policía con la gente, estaban tirando muchos balazos de goma. Y por eso no me di cuenta. Este muchacho que estaba reprimiendo me vio, se dio vuelta y me vio me tiró. Me dobló del dolor, mal", contó Rivero a la señal televisiva donde trabaja.

"Estoy trabajando, tomando imágenes de lo que está aconteciendo. Es mi trabajo, nada más que eso. Esa persona se dio vuelta y me dio, estaba al lado", agregó, y explicó los instantes posteriores: "Me llevaron los chicos al móvil, me dieron agua, porque aparte de los balazos los gases eran terribles. Mucha gente descompuesta, muchísima".

El caos fue total en las afueras del estadio Juan Carmelo Zerillo, y la tragedia -de milagro- no fue mayor.