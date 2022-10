La hora de la verdad para el fútbol marplatense: se juegan los octavos de final

El fútbol marplatense comienza este sábado su tramo más apasionante con el inicio del camino hacia la gran final. Los octavos de final del torneo "Roberto Crespo" de primera división prometen muy buenos y parejos duelos. Deportivo Norte y Kimberley esperan en cuartos.

Todos los partidos comenzarán a las 15.30, a excepción del doble turno que habrá en cancha de River (14 y 16 horas).

En Otamendi, Círculo Deportivo (tercero en la Zona Campeonato) recibirá a Libertad, que el miércoles eliminó por penales a Peñarol, como visitante, en los 16avos entre equipos de la Reválida. El "Papero" no querrá sorpresas.

Por su parte, Atlético Mar del Plata, que fue invicto en la primera fase y culminó cuarto, recibirá a Cadetes de San Martín, que viene de dar el golpe al dejar en el camino también por penales y como visitante al campeón Argentinos del Sud. El "Decano" será local, a una ocho días de su estreno histórico en el Torneo Regional Amateur, ante Kimberley.

Independiente, que fue quinto con 21 puntos, recibirá a Quilmes, el duodécimo y último en meterse a play offs. Un viejo clásico de otras épocas entre dos vecinos.

Boca, en tanto, será local ante Nación. El "Xeneize" ganó sus dos duelos entre ambos en este 2022.

En cancha de River habrá doble acción como hasta hace poco sucedía en todos los escenarios. En primer turno, a las 14, General Urquiza (sexto en la Campeonato y uno de los animadores) recibirá a San José, que peleó hasta el final para clasificarse. Luego, desde las 16, el local riverplatense enfrentará a Banfield, equipo que fue de mayor a menor en la temporada.

Cronograma de 8vos de final

Cancha: Círculo

Partido 7 15.30 Círculo Deportivo vs. Libertad (Miranda)

Cancha: Atlético Mar del Plata

Partido 4 15.30 Atlético Mar del Plata vs. Cadetes de San Martín (Abboud)

Cancha: Independiente

Partido 8 15.30 Independiente vs. Quilmes (Campagnoli)

Cancha: Boca

Partido 5 15.30 Boca vs. Nación (Silva)

Cancha: River

Partido 3 14.00 General Urquiza vs. San José (Mella)

Partido 6 16.00 River vs. Banfield (Millas)

Las llaves de los play offs

4tos de Final

Partido 9: Ganador P3 vs Deportivo Norte

Partido 10: Ganador P4 vs Ganador P5

Partido 11: Ganador P6 vs Ganador P7

Partido 12: Kimberley vs Ganador P8

Semifinales (ida y vuelta)

Partido 13: Ganador P9 vs Ganador P10

Partido 14: Ganador P11 vs Ganador P12

Final (Ida y vuelta)

Partido 15: Ganador P13 vs Ganador P14