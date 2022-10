Los fuertes vientos ya causaron la caída de al menos 10 árboles y 12 voladuras de techos

Desde las primeras horas de este sábado, el mal tiempo se volvió uno de los principales protagonistas en Mar del Plata, sobre todo, en momentos en los que la ciudad está colmada de turistas que aprovecharon el fin de semana de cuatro días para hacerse una escapada. A las lluvias intermitentes que se registran desde anoche, se sumó después del mediodía el fuerte viento, algo que se había previsto desde el Servicio Meteorológico Nacional, que incluyó a General Pueyrredon entre los distritos con alerta naranja por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

En el parte del SMN se precisó que la alerta por vientos para el sector sudeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra en vigencia y podrían bajar su intensidad de forma paulatina a partir de la noche de este sábado. De esta manera, se espera una mejora sustancial recién a partir del domingo.

Como ocurre cada vez que se produce este tipo de fenómenos, el trabajo del personal de Defensa Civil resulta fundamental para evitar daños mayores. Según reportó el organismo, hasta las 17.30 de este sábado no se habían detectado personas afectadas, aunque sí inconvenientes materiales.

Si bien se aclaró que no son casos de gravedad, desde el organismo precisaron a 0223 que hasta ahora registraron 10 reclamos por árboles caídos, en los que intervino la Unidad de poda y Defensa Civil, 12 llamados por voladuras de chapas y empalizadas; otros 5 por postes inclinados y con riesgo de caída, además de 15 reclamos por cableado con riesgo.

Todos los pedidos de asistencia fueron recibidos a través de los números de emergencias y atendidos por las diferentes guardias, que solucionan cada situación con la dificultad que genera realizarlo en medio de condiciones meteorológicas tan adversas como las actuales.

Recomendaciones a tener en cuenta -Tomar los recaudos del caso. Ante cualquier dificultad, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (Same), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). -Para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o por WhatsApp al 2235209122. -Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados. -Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etcétera)

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.