"Teté" Quiroz y su regreso a Aldosivi: "El club tiene que recuperar la alegría y el protagonismo"

Con la vuelta a una persona que conoce muy bien al club y que tiene un gran apego con los hinchas, Aldosivi comienza desde hoy a "cambiar el chip" de cara al 2023: Fernando "Teté" Quiroz regresó al "Tiburón", dirigió su primera práctica con aquellos jugadores que aún tienen contrato vigente y luego habló con la prensa.

Tras un año adverso en lo deportivo y con complicaciones ajenas a la pelota de fútbol, el club portuense apeló a la figura inmaculada del entrenador que logró un ascenso en 2014 a primera, y que a punto estuvo de clasificar a la Copa Sudamericana, además de ganarle a River, Boca en La Bombonera, Independiente y San Lorenzo. Será el tercer ciclo para el exmediocampista central, tras los pasos entre 2011 y 2013, y 2014 a 2016.

Claro que tendrá mucho trabajo, tal como indicó en sus declaraciones de hoy. Primero, depurar el actual plantel, que ya tiene varios jugadores licenciados pero otros con contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Evaluar a los juveniles. Saber cuándo va a comenzar el torneo de la Primera Nacional para diagramar la pretemporada. Y sumar refuerzos. "Un equipo totalmente nuevo", admitió.

A continuación, la palabra de "Teté" (abajo, se adjunta el video de la entrevista).

Cómo se dio su llegada. "No hubo chances de volver antes (con el equipo en primera tras la salida de Somoza), cuando me llamaron era todo urgente, con gente trabajando en el club. Y era un descenlace que se veía venir. Era quedar mal con gente con la que uno estaba trabajando y cerrar puertas a futuro. El tiempo se dio normal. Uno tenía la sensación de que se iba a llegar a un arreglo. Estaba la intención de las dos partes, no iba a haber un problema desde lo económico, sí desde el proyecto. Cuando se empieza a coincidir, se cristalizó la posibilidad y uno está feliz de estar acá"

Depuración del plantel. "Primero hay que ver cómo termina la depuración del plantel, jugadores que se van, contratos que se vencen. Nos va a venir bien este tiempo para resolver situaciones individuales y colectivas, para abocarnos tranquilos al armado del plantel que será competitivo, para enfrentar un campeonato muy duro y difícil, que hay que estar a la altura. Muchos de los jugadores que vencen el contrato no van a continuar, es la realidad; después elegir entre los que hay, los que se pueden quedar; y entre los jóvenes evaluar quienes están a la altura de un plantel competitivo. Después de eso, traer los refuerzos, que dependerá la cantidad de lo anterior".

Tercer ciclo, desde cero. "Lo que va a variar es que se inicia la etapa y uno puede elegir los jugadores, puede armar el plantel y buscar la forma de jugar que cree más adecuada. Las anteriores veces fue llegar en el medio de un campeonato donde las cosas no funcionaban y había que corregir y ganar. Esta es la que presenta más dificultad, la más compleja. Hay que disolver el plantel, armar otro, y después de eso encontrar un equipo y darle funcionamient. ¿Qué tenemos a favor? El tiempo. No es el mismo trabajo de antes, con grupos armados"

El crecimiento del club. "Hoy tenes todo. Aldosivi llegás y es un club de primera, es una satisfacción enorme ver cómo creció desde cuando arrancamos la primera vez acá. En la segunda fue igual y ahora el progreso no se detuvo en el club. Son mejores herramientas para brindarle a los jugadores las armas para defenderse de la mejor manera. El club está en el primer nivel. Convenceremos a los jugadores. Es algo fundamental que este club tiene que recuperar la alegría de estar, de compartir, de sentirse orgulloso por estos colores. Vamos a tratar entre todos, porque si no es imposible, de que vuelva a ser así".

Lugar de los juveniles. "Lógico que los juveniles que ya jugaron en primera corren con esa ventaja de esa experiencia y fogueo que tuvieron. Aparte ya los conozco. Me refiero a los más jóvenes que no conozco, que se suman ahora, evaluaremos si siguen entrenando con nosotros u otro grupo para luego seguir evaluándolos".

Incertidumbre. "Queremos tener la información de cuándo empieza el torneo, para a partir de eso hacer una planificación adecuada de amistosos, armado del grupo, es lo primero que tendríamos que saber porque laboralmente es necesario. Supongo que en estas semanas se va a saber, aunque sea un indicio si es en la última semana de enero, la primera de febrero".

Desafío. "Siempre los objetivos tienen que ser importantes. Acá el del club es obviamente regresar a primera, pero tenemos en claro que no va a ser un camino fácil, con dificultades de todo tipo. Hay que estar preparados desde lo físico y lo mental. Hay que ir paso por paso, conformar primero un plantel, luego armar el equipo, potenciarlo y luego soportar un campeonato duro y parejo".

Refuerzos. "El abanico de posibilidades en cuanto refuerzos va a rondar dentro de lo que es la categoría, porque al tener 28 equipos en primera división

no es como en otras oportunidades que podías agarrar algún jugador de primera. Además presupuestariamente hay una diferencia enorme entre las dos cateogorías, entonces no será simple decir ´vamos a ascender´ y ya está. Por lo menos queremos ser competitivos, estar a la altura, y a fin de temporada

estar en condiciones de pelear por lo que todos queremos, que es el ascenso".

Influencia de los episodios de violencia en el club. "No sé si afectó en lo deportivo. Nosotros vamos a tratar de que puertas para adentro, trabajemos de la mejor manera, y que la gente que tenga que resolver esas situaciones, no pasa por nosotros. No estuve pero pudo haber influído en el ánimo, el día a día de un equipo. Pero no tengo la certeza. Hay cosas que no podemos evitar pero el club tiene que recuperar la alegría y el protagonismo, esa cosa de familia que tuvo siempre, y vamos a aportar nuestro granito de arena".

Equipo equilibrado. "Tiene que haber un equilibrio entre jugadores de experiencia, y los jóvenes del club que aportan la frescura necesaria. Que sea un equipo que juegue bien, protagonista, bien mentalizado como queremos. Tenemos el tiempo necesario. No nos podemos dormir en cuestiones que hay que resolver ya."