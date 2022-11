El gobernador de Formosa tildó a María Eugenia Vidal de "atrasada mental" y fue duramente repudiado

Tras una visita de María Eugenia Vidal a Formosa, el gobernador Gildo Insfrán encabezó un acto de inauguración en la capital provincial y expresó una desafortunada frase contra la exgobernadora bonaerense: “Descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años, yo creo que el atraso de ella debe ser mental”.

Este lunes, la diputada de Juntos por el Cambio había denunciado amenazas y aprietes por parte del mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, donde sostuvo: “¿Saben por qué Insfrán nos amenaza y manda punteros cuando recorremos Formosa? Porque no quiere que mostremos la miseria que defiende. Estas son las viviendas que entregan. Esto según el kirchnerismo es digno”. “Sepan que no les tenemos miedo y no nos van a poder parar”, agregó Vidal.

En respuesta, durante el evento de inauguración del Centro Ambiental de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en el que estuvieron presentes funcionarios del Gobierno nacional, entre los que se encontraba el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, Insfrán hizo alusión a que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene ciertas limitaciones intelectuales.

Frente al ataque, este martes Vidal salió a cruzar al mandatario y expresó: “A Insfrán le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que hoy salió a decirme que tenía un “retraso mental”. Violento, mitómano y autoritario: este es el gobernador modelo del kirchnerismo”.

Luego de sus declaraciones, la diputada nacional del PRO recibió el apoyo de diferentes dirigentes políticos de la oposición, quienes se expresaron ante los agravios de Insfrán.

El economista y diputado de JxC, Martín Tetaz, consideró que el líder formoseño “no solamente es un maleducado y un violento, sino que efectivamente multiplica el subdesarrollo de la provincia más pobre de la Argentina, limitando con una región de Paraguay que en el mismo periodo prosperó y creció”.

Finalmente, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela apoyó a Vidal y criticó a quienes festejaron el discurso del gobernador: “No sólo su frase es terrible, lo lamentable son los aplaudidores, que son una expresión patética de un modelo autoritario y feudal”.