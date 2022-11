Bombazo mundial: Cristiano Ronaldo deja de ser jugador del Manchester United

Tras varios encontronazos con sus compañeros y su director técnico, Manchester United oficializó la salida de Cristiano Ronaldo, uno de los máximos ídolos de los "diablos rojos".

El club inglés lo comunicó a través de sus redes sociales: "Cristiano Ronaldo abandona el Manchester United con efecto inmediato después de haber llegado a un acuerdo entre ambas partes. El club agradece a Cristiano su inmensa trayectoria en Old Trafford, con una carrera con 145 goles y 346 apariciones y le desea lo mejor para el futuro".

"Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo la conducción de Erik ten Hag y en trabajar juntos para lograr el éxito en el campo", concluye el breve comunicado en torno a la salida de su futbolista estrella.

El capitán de la selección portuguesa aseguró que está enfocado en el Mundial de Qatar 2022, el quinto de su carrera, aunque días atrás había criticado al Manchester United, al que acusó de "forzar" su salida. “Me siento traicionado porque me convirtieron en la oveja negra. No sólo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club", había declarado Ronaldo a la cadena Sky Sports.

"Creo que los hinchas deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el United, para eso volví. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top, como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal", criticó el portugués, que después del Mundial buscará otro equipo que participe en la Champions League (los Diablos Rojos están en Europa League).

Portugal debutará este jueves ante Ghana, por el grupo H de Qatar 2022.