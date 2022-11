Cuatro planes de vivienda sindical no pudieron arrancar las obras por la alta inflación

La fuerte inflación que atraviesa la Argentina también pesa sobre la construcción, que sufre cambios en los precios de los materiales de manera constante. Esta coyuntura económica ha generado que en Mar del Plata, al menos 4 gremios no pudieran arrancar la obra de planes de vivienda para sus trabajadores.

En diálogo con 0223, César Trujillo, secretario general de la Uocra local, consideró que la inflación que sufre el país “es un cáncer” y afecta la situación habitacional de los trabajadores, en un contexto donde es cada vez más difícil alquilar y tener la casa propia.

“Al menos 4 gremios de Mar del Plata ya han firmado planes de vivienda pero no los pueden empezar por la inflación. Porque los precios le quedaron muy viejos, de hace 6 o 7 meses atrás. No sólo de los materiales sino de los salarios. No pueden empezar la obra porque no les dan los números", razonó el dirigente.

“A la gente de Pasteleros les dieron 120 viviendas pero en 5 a 6 meses el presupuesto les quedó totalmente desfasado por la inflación. También le pasó a Utedyc y a Luz y Fuerza. Y en nuestro caso, nos iban a dar un plan de viviendas para unos terrenos que tenemos en Juan B. Justo y otros en el barrio Libertad, pero se trabó con todo esto. El problema es que si vas a pedir que te reconozcan los aumentos, el Estado no responde a tiempo y hay que tener mucha espalda para aguantar los costos”, resumió Trujillo.

Para el titular de la Uocra, “los sindicatos, incluido el nuestro, estan organizando viviendas para los trabajadores. Pero en el caso de los que no pueden acceder, el Estado debería estar presente con viviendas sociales, por la situación es lamentable. Pero no por eso se pueden meter en un terreno de prepo, que es ajeno. Eso pasa los límites de la paz social”, concluyó Trujillo.