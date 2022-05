Subió el costo de la construcción y el ladrillo ya aumentó un 30% en 2022

La industria de la construcción no escapa a la coyuntura económica del país, con listas de precios que varían seguido en los corralones de Mar del Plata y que alientan, asimismo, una suba en el costo de la construcción,

“Generalmente en las fechas del 1 al 10 comienzan a moverse todas las listas de precios. Así, en ferretería, tenés subas del 10 o 12%, el cemento tenés un 6% y ya lleva un acumulativo en lo que va del año, cerca del 26%. Lo mismo con ladrillo, que subió cerca de un 30% en este 2022 y el hierro también ha subido mucho. Los precios están muy volátiles, porque prácticamente todas las semanas estamos con movimientos en diferentes productos”, contaron a 0223 desde un importante corralón de Mar del Plata.

En ese aspecto, desde el sector afirman que los incrementos de precios, “todavía no está para ponerse loco, porque en el rubro por ahí no suele haber subas del 20% de golpe sino que hay incrementos son constantes en el orden del 4 o 5%”, añadió.

“Esperemos que no se complique el tema stock: por ahora no lo está haciendo porque la demanda con respecto al año pasado ha bajado sustancialmente y eso hace que las fábricas hayan hecho un buen piso de mercadería este año. No tuvimos faltante como si tuvimos en 2021. Cuando tenés faltantes, los precios tienden a subir y eso es un inconveniente. Y cuando baja el dólar billete, hace que la gente se retraiga un poco en las compras. Son una serie de variables que hace que sea muy complicado para trabajar”, razonaron desde el sector.

El costo de la construcción sube

Florencia Miconi, presidenta del Centro y Constructores y Anexos de Mar del Plata, expuso que “la actividad no escapa a los aumentos que hay en el resto del país”.

“Evidenciamos un aumento en dólares en el costo de la producción, porque a fines de 2020 el blue estaba a 190 pesos. Tuvimos un aumento del costo de la construcción en pesos y el dólar quedó ahí. Hay una inflación en dólares billete y los materiales subieron entre un 40% y un 150% en promedio en el último año y medio”, afirmó Miconi en declaraciones a 0223.

En ese análisis, la CEO de a constructora Imasa, sostuvo que “esos valores históricos que tuvimos en 2020, que llegó a valores mínimos como lo fue el 2002, y 2021, que fue en parte los que justificaron una baja hacia los precios de venta, hoy el costo se acomodó y por ende, el valor de reposición de los inmuebles subió. Por ahí quedan algunas oportunidades pero ya no hay tantas que había en la compra. El costo de la construcción subió mucho”, evaluó.

Miconi explicó que puntualmente en este año hay faltante de vidrio, lo que genera algunas complicaciones en la terminación de las obras. “El año pasado fue el hierro y nos complicó, pero este año es el vidrió, que fue el único rubro donde hubo faltante.

Hay una sola empresa que provee el vidrio y ellos argumentan que es porque les limitaban la importación de algunos de los insumos y eso produjo cierta volatibilidad en los precios. La actividad no escapa a los aumentos que hay en el resto del país”, concluyó Miconi.