El primer Diablo Nacional Femenino fue un éxito

El tiempo no ayudó demasiado, pero las impecables canchas de la Villa Deportiva "Benedicto Gutiérrez" hicieron que se jugara como si nada, no se suspendió ningún partido y las chicas de la ciudad, más las que llegaron de distinto puntos de la zona y el país, disfrutaron la espectacular primera Edición del Diablo Nacional de Fútbol Femenino que organizó el club Independiente de Mar del Plata.

Las canchas aguantaron de manera perfecta las intensas lluvias y no hubo que suspender ningún partido. (Foto: Laura Rey)

Después de tantos años con el "Ezequiel Laurella", redoblaron la apuesta y le dieron lugar a dos disciplinas que venían pidiendo torneos de este tipo a los gritos: fútbol femenino y fútbol senior. Las primeras en salir fueron las chicas y el fin de semana largo de diciembre será el turno de los "veteranos" +35 que estarán compitiendo en las canchas detrás de Parque Camet.

El "Ruso" Rodríguez con una jugadora que recibió su medalla acompañada por su hija, imagen que se repite en el fútbol marplatense. (Foto: Laura Rey)

Por supuesto, que lo deportivo también fue importante porque hubo alegrías y tristezas, que rápidamente quedaban en segundo plano y todos terminaban felices de compartir largas jornadas con sus compañeras. Hubo acción para cuatro categorías: Primera División, Sub 17, Sub 13 y Sub 11.

Aldosivi ganó la Copa de Oro en Sub 17 y Sub 11.

Como todos los torneos del "rojo", al frente de la organización estuvo el "Ruso" Claudio Rodríguez con su ladero Eduardo Mariño, pero se puso al lado a dos chicas muy involucradas en el fútbol femenino como Belén Fernández y Érica Wiedemann, y se sumó Alexis Matteo, recientemente desvinculado de Juventud Unida Universitario de San Luis, tras una buena campaña en el Torneo Federal A. Junto a ellos, hubo un gran equipo de trabajo de Independiente que estuvo acompañando y trabajando para no dejar detalles librados al azar.

Las caras de la organización, bajo la lluvia y la espuma, con el objetivo ya cumplido. (Foto: Laura Rey)

Resultados finales

Primera División

Copa de Oro: Kimberley 2 - Gral. Urquiza 3

Copa de Plata: Juventud Unida (Otamendi) 0 - Alvarado 1

Sub 17

Copa de Oro: Aldosivi Verde 1 - Aldosivi Gris 0

Copa de Plata: Deportivo Norte 2 - Roma Celeste 1

Sub 13

Copa de Oro: Al Ver Verás 0 - Aldosivi 1

Copa de Plata: Santa Bárbara 0 - Roma 1

Sub 11

Copa de Oro: Kimberley Blanco 0 - Aldosivi 2

Copa de Plata: Kimberley Verde 0 (4) - General Urquiza 0 (3)