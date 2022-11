Lamentable: el Chapu Martínez fue amenazado de muerte por ser "mufa"

El "Chapu" Martínez está viviendo una verdadera pesadilla durante su estadía en Qatar para presenciar el Mundial. En la derrota de Argentina por parte de Arabia Saudita, el comediante fue amenazado de muerte por ser "mufa".

El influencer ganó mucha popularidad en 2018 por el video de "Traeme la copa Messi". Desde ese entonces, algunos usuarios comenzaron a tildarlo de generar "mala suerte" a los equipos sin ningúna razón.

El "Chapu" Martínez estuvo presente en el estadio Lusail en la derrota de Argentina frente Arabia Saudita

En el partido de Argentina frente Arabia Saudita, Martínez dijo presente en el estadio Lusail. Tras terminar el encuentro algunos hinchas le atribuyeron la derrota a él por ser mufa.

En las últimas horas se viralizó un video publicado por el Chapu denunciado que tanto él mismo como su familia fueron amenazados de muerte por ser "responsables" de la derrota argentina.

"Estoy sobrepasadísimo, mañana voy a hablar. Tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos. No quiero dejar de agradecerle a todos los creadores de contenido que están haciendo mucha fuerza por esto, gracias guacho", expresó el Chapu entre lágrimas.

Uno de los influencer que más bancaron a Martínez fue Coscu. El famoso streamer a través de un tweet salió a respaldar a su colega.

"Yo no soy nadie, pero se que tengo llegada… Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis. El padre del Chapu tiene 70 años, esta que no da más porque teme por la salud del hijo. Tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en el lugar de el, que quiso ver un mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados. La gente cree que perdimos por culpa de él. Y a todos los tibios que no saltan, manga de cagones, esto es arbitrario, le puede tocar a cualquiera. A mi me toco y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruino el año. Salten.. son los únicos que entienden más que nadie como está sufriendo gratis ese pibe y su familia", expresó en su cuenta de Twitter.