Pare de sufrir: consejos para cuidar la salud mientras miramos a la Argentina en el Mundial

La mala alimentación es otro de los elementos no saludables que aportan mayor riesgo según advierten los médicos. Imagen ilustrativa.

Qatar 2022 arrancó con el pie izquierdo para la Argentina y este sábado comienza a a definirse la suerte del equipo de Lionel Messi en el Mundial. Por cómo vivimos el fútbol los argentinos, la jornada estará inmersa en un tremendo nerviosismo, cuestión que no es bien vista por los médicos, que advierten por los riesgos que implican a la salud de la población en general, pero sobre todo en algunos grupos etáreos y de factores de riesgo.

“Durante el mundial de México 86 se realizó un estudio en Inglaterra, después del partido que disputaron su selección contra la Argentina. Allí, una revista científica comentó la cantidad de infartos que hubo en ese país y cómo lo sufrieron los ingleses, que también son muy fanáticos del fútbol. Y señalaban que las grandes emociones pueden producir descompensaciones y sacar a la luz enfermedades preexistentes”, expresó el médico Gustavo Elicabe.

En declaraciones a 0223, el titular de la Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires (Fecliba), destacó que hay dos cosas a tener en cuenta para prevenir cualquier susto a la salud. “Primero hay que tomarse las cosas con calma y vivirlo como lo que es, un deporte donde 32 selecciones participan y una sola gana. Entonces se puede ganar, empatar o perder. Y pensar que incluso el que gana no es el mejor. Hay que vivirlo con alegría deportiva y no en pensar que se pone en juego el heroísmo y la argentinidad”, evaluó.

Por otra parte, Elicabe puso en relevancia los factores de riesgo cardíaco. “Son importantes en las personas con antecedentes cardiovasculares, colesterol alto, si fuman o si son hipertensos, donde es muy importante que nunca dejen los tratamientos y hacer vida sana”, aconsejó.

Para el médico, “principalmente hay que entender que el fútbol es un juego y hay que sacarle el dramatismo. Uno debería calmarse un poco. Hoy en día los mundiales parecen ser hechos para exaltar las nacionalidades, como si fuera una guerra en la vida más que un deporte. Hay muchos intereses económicos detrás”, reflexionó.

Alcohol, pucho, picada y el partido: un combo no saludable

A la hora de mirar fútbol en un Mundial -más si es definitorio- siempre los argentinos adornamos la mesa “con de todo”: una generosa picada regada con varias botellas de cerveza, que se suman a los nervios de un partido, pueden resultar un combo no saludable, según advierten los médicos.

“Hay que cuidar el corazón porque hay una descarga de adrenalina importante y en general pasa que en las reuniones por los partidos, hay comida con mucha sal, bebidas con alcohol y producen deshidratación. Así como el tabaco: hay gente que se puede fumar un atado entero en el partido. Hace subir la presión y además es poco saludable al organismo”, afirmó el médico consultor Alejandro Ferro.

En diálogo con 0223, el especialista en clínica médica y enfermedades infecciosas manifestó que “si bien los Mundiales no están claramente ligados a que haya un aumento considerable de casos graves, no quiere decir que no haya problemas por esto”, dijo.

En tal sentido, advirtió que hay que tener cuidado con estos malos hábitos que se profundizan durante un mundial de fútbol, “sobre todo en personas de más de 50 años o los que ya tienen problemas de hipertensión, renales, porque se pueden ver agravados”, razonó.

“Lo que hay que pensar es que se trata solamente de un deporte y disfrutarlo como tal. A veces el exitismo argentino se nos va de las manos”, completó Ferro.