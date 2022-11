"Si tomás no manejes": el lema que una ONG quiere instalar en cada local gastronómico de Mar del Plata

La Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito anticipó que trabaja en la elaboración de un proyecto de ordenanza para obligar a todos los locales que venden bebidas alcohólicas en Mar del Plata a colocar un sticker con la leyenda “Si tomás no manejes” para fomentar una política de concientización vial en la sociedad.

“Queremos llevar adelante algo similar a lo que se hizo cuando se obligó a todos los locales cerrados a colocar un cartel que decía ‘prohibido fumar’ pero la diferencia es que ahora los stickers tendrían que decir, básicamente, ‘Si tomás no manejes’”, explicó Héctor Blasi, referente de la ONG, en declaraciones a 0223.

El vicepresidente de la entidad de la sociedad civil dijo que aspira a que el eje de aplicación de la ordenanza se destine “a todos los locales de expendio de bebidas, incluyendo el sector gastronómico”. “La idea todavía la estamos trabajando como para darle un formato definitivo y ver si se puede generar una ordenanza a través del Concejo Deliberante”, aclaró.

Blasi explicó que la propuesta se pensó dentro de la asociación al advertir que “todavía no hay una verdadera política de concientización” en materia de tránsito en la ciudad. “Es necesario que las personas comprenda todo lo que ponen en riesgo al subirse alcoholizadas a conducir un vehículo”, enfatizó.

Por esta fecha, el hombre de la ONG también aguarda expectante por los avances de los proyectos de “Alcohol cero” que se discuten, de manera paralela, en la Legislatura bonaerense y el Congreso de la Nación. “En el debate de comisiones ya se demostró que esta ley no perjudica a ninguna industria. Nosotros no pedimos una ley seca sino, simplemente, que no tome alcohol la persona que debe conducir”, remarcó.

“El por qué del 'Alcohol cero' es para que deje de haber especulación y que la gente no esté pensando si puede tomar un vaso, dos o tres. Ya sabemos que con 0,5 gramos de alcohol en sangre una persona, en promedio, pierde el 17 por ciento de la capacidad de sus reflejos”, aseveró.

Después de los cruces que hubo con referentes del sector vitivinícola por la posible sanción de la ley, Blasi aclaró que la industria “no debe ser considerada un enemigo”. “Nuestros únicos enemigos son los que toman alcohol y después conducen un auto”, señaló.

A pesar de los debates que recién en este 2022 se dan a nivel de Nación y Provincia, lo cierto es que la política de "tolerancia o alcohol cero" ya se implementa en Mar del Plata desde el 2019, tras un decreto que firmó el exintendente Carlos Arroyo.

Según datos nacionales e internacionales el alcohol está presente en al menos 1 de cada 4 siniestros viales que terminan con muertos. La OMS dice que con la primera copa de alcohol ya empieza la afectación a nuestra capacidad y que con una graduación entre 0.1 y 0.5 es tres veces más alto el riesgo de provocar un siniestro vial que un conductor sobrio.