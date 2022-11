Se cayó el contrato con una empresa clave por la falta de definición judicial sobre la exploración petrolera

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles reveló esta semana que se cayó el contrato con la empresa que iba a realizar la labor sísmica en el proyecto de exploración de hidrocarburos que se impulsa a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata ante las demoras que se acusan por parte de la Justicia Federal a la hora de definir si habilitará o no la iniciativa que involucra a Equinor, YPF y Shell.

“La incertidumbre y la demora en la resolución con respecto a la medida cautelar que aún está pendiente por parte de la Cámara de Apelaciones han llevado a tomar la decisión de cancelar el contrato con la empresa que realizaría la sísmica”, confirmaron en la entidad, a través de un comunicado.

Según la entidad, ya “se han perdido más de 5 millones de dólares a la espera de una definición” de la Justicia. El primer freno judicial al avance de la exploración petrolera offshore fue interpuesto por el titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, el 11 de febrero.

El juez tomó la decisión a partir de los amparos presentados por el intendente Guillermo Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte.

Y si bien hubo diferentes idas y vueltas en la disputa judicial por la legalidad del proyecto, lo cierto es que hoy se mantiene firme la suspensión de las tareas hasta tanto la Justicia Federal no diga lo contrario.

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles aseguró que una fallo favorable podría “dar una última oportunidad de renegociar el contrato, aunque en este contexto la factibilidad de llevar adelante la acción ya no dependería de la operadora, sino de la disponibilidad del buque”. “Hay muy pocos buques de sísmica a nivel mundial y tienen compromisos asumidos en otras partes del mundo”, señalaron.

Además, en el sindicato petrolero consideraron que “una pronta decisión favorable de la Cámara con respecto a la sísmica creará un precedente para que eventuales nuevos amparos contra el pozo sean resueltos con mayor celeridad”.

“Es fundamental una rápida resolución por parte de la Cámara con respecto a la cautelar para poder avanzar con las decisiones estratégicas y las diferentes contrataciones que requerirá la perforación del pozo Argerich-1”, insistieron, en la misma línea.