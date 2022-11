Confirmado: Giovani Lo Celso se tiene que operar y se pierde el Mundial

Es una dura noticia para la Selección Argentina. Se sabía, se esperaba, era casi un hecho, pero hasta último momento, Giovani Lo Celso peleó contra viento y marea para poder estar, enfrentó al club dueño de su pase (Tottenham) para no operarse, le pidió paciencia a su club actual (Villarreal) para ver los pasos a seguir, y estuvo en permanente contacto con Lionel Scaloni para que el entrenador sepa que él quería estar, que no iba a llegar para la fase de grupos pero que podía recuperarse para las instancias decisivas. Sin embargo, el entrenador había anunciado que no iba a llevar futbolistas "tocados" y no hubo excepción.

No había que demorarlo más. Para que el jugador no se ilusionara con algo que no iba a pasar, y para que el cuerpo técnico pudiera empezar a planificar con más tranquilidad el futuro, determinar quién será su reemplazante en ese mediocampo titular que salía de memoria con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, y, por qué no, ver si ante una ausencia tan importante, también podría haber un cambio de sistema, con tres centrales y la inclusión de Lisandro Martínez, de impecable actualidad en el Manchester United.

El propio Scaloni fue quién le comunicó la decisión al futbolista formado en Rosario Central, que era una fija en Rusia 2018, pero que al final, dentro de todas las cosas raras que sucedieron en el plantel de Jorge Sampaoli, no tuvo ni un minuto de acción en una de las decisiones más cuestionables del hoy entrenador de Sevilla. Con la baja confirmada, Lo Celso se operará para empezar luego la recuperación definitiva.

Con esta noticia, en la lista de 28 que pelean por los 26 lugares, la única duda estará en la presencia de un noveno defensor (Juan Foyth o Facundo Medina) o en la suma de un mediocampista ofensivo/delantero (Ángel Correa).

Los 28

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Juan Foyth.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.

Delanteros: Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Nicolás González, Joaquín Correa y Ángel Correa.