Alvarado sumó un delantero colombiano que pasó por el Chelsea

Es un trotamundos del fútbol. Son esos jugadores que arrancaron, la rompieron y parecía que podrían tener una carrera de ensueño, pero las circunstancias lo terminaron de convertir en un futbolista con paso por muchos equipos. Joao Leandro Rodríguez González, colombiano de 26 años, es el segundo refuerzo de Alvarado para la Primera Nacional 2023.

Surgido de las inferiores de Boca de Cali, comenzó su carrera en Quindío, lo que le valió la convocatoria a la Selección Colombia Sub 15 para el Sudamericano. Además de tener un gran torneo, fue a probarse a Inglaterra y fue seleccionado por el Chelsea para formar parte de las formativas de la potencia europea. Más allá de haber dejado una muy buena imagen y ser llamado en algunas oportunidades con el plantel principal, por una cuestión de permisos de trabajo para menores, salió a préstamo a su anterior club, donde debutó con 16 años, pero jugó mucho menos de lo pensado. Volvió a Inglaterra y fue nuevamente cedido al Uniautónoma de su país, que era dirigido por su padre.

La carrera lo tuvo por diferentes clubes y países: Bastia de Francia, Vitoria Setúbal de Portugal, Sint-Truidense de Bélgica, Santa Fe de Colombia, Tampico Madero de México, Tenerife de España, Central Córdoba de Santiago del Estero (15 partidos y 2 goles en la temporada 2019/20), Necaxa de México, América de Cali, Indepediente Santa Fe y Courtuluá. Además, formó parte de Selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de su país.

Ahora tendrá la oportunidad de afirmarse en Alvarado, darle opciones en ataque y jugar como extremo o todo el frente de ataque. Es la segunda cara nueva para César Vigevani, luego de la llegada de Luis Olivera para el lateral izquierdo.