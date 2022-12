Argentina 1985 fue nominada a los premios Globo de Oro 2023

Argentina 1985 tuvo un gran éxito este año y fue nominada como Mejor Película Extranjera por los Premios Globo de Oro 2023, de acuerdo a los anunciado por La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

El filme, que aborda los Juicios a las Juntas militares y es protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur). La gala será el próximo 10 de enero y tendrá a Jerrod Carmichael como anfitrión.

Los premios son la antesala de la entrega de los Oscars, donde la película argentina también fue preseleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para que compita por un lugar en la categoría Mejor película internacional.

La película dirigida por Santiago Mitre ya recibió numerosos premios prestigiosos durante este año, como el Premio del Público del Festival de Cine de San Sebastián y también estuvo nominada en el León de Oro del Festival de Venecia. Recientemente, Argentina, 1985 obtuvo tres premios Coral por “actuación masculina” (Ricardo Darín), “dirección artística” (Micaela Saiegh) y “mejor guion” (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.

Además, Argentina 1985 recibió el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 el pasado miércoles. “Entendiendo que estamos viviendo un momento en el que proliferan discursos que parecen no respetar demasiado los valores democráticos y que hay jóvenes, particularmente, sosteniendo esos discursos, teníamos como objetivo establecer un puente con esa juventud que parece no querer mirar o recordar”, expresó con emoción Mitre tras recibir la estatuilla por parte Defensora del Pueblo porteño, María Rosa Muiños.

En Mar del Plata, Ricardo Darín fue reconocido en el 37° Festival Internacional de Cine celebrado en noviembre en la ciudad con el premio Astor a la trayectoria por su doble papel de productor y actor principal. “Los argentinos estamos acostumbrados a pegarnos y no hacer foco en lo bueno y esta película tiene un alcance enorme por lo que cuenta”, expresó en aquel entonces.