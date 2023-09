Ricardo Darín le respondió a Brandoni por sus críticas a Argentina 1985: "Con dolor en el alma"

Tras las llamativas declaraciones de Luis Brandoni sobre "Argentina 1985", Ricardo Darín se mostró decepcionado y le respondió a su colega.

En diálogo con el periodista Walter Domínguez para Clarín, Darín señalo: "No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza".

Luego agregó: "No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio".

¿Qué le dijo Brandoni a Darín?

Luis Brandoni habló acerca de "Argentina 1985" en dos oportunidades. En primer lugar, le señaló a Clarín: "Me sorprendió mucho, por ejemplo, y de manera desagradable, que los chicos se enteraran de los juicios a las juntas por la película Argentina 1985. Es una cosa tremenda. ¿Cómo no le contaron a sus hijos un episodio que sacudió al mundo?", arrancó.

Y continuó: "No se lo contaron y se enteraron con una película canalla. No aparece Raúl Alfonsín, bien peronista, porque ellos mandaron a votar la autoamnistía de los militares. Como el peronismo no formó parte de la CONADEP, entonces engañan a los chicos que vieron la película porque ellos no saben de dónde sacaron las razones, los motivos para juzgarlos. ¿Quién los denunció a los militares? La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)".

Por otro lado, en diálogo con el diario El Sol de Mendoza agregó: “Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”.

“El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba?", señaló el actor y ex diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Y analizó: "En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio”.

Después, el actor criticó directamente el papel de su colega y amigo: "Un día le voy a decir '¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?' Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes, porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía".