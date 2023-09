Luis Brandoni quiere disculparse con Darín tras las críticas a "Argentina 1985": "No me refería a Ricardo"

Luis Brandoni y Ricardo Darín se convirtieron en noticia esta semana luego de un inesperado y polémico cruce que protagonizaron ambos por la película "Argentina 1985". Tras la gran repercusión que generó su conflicto, Brandoni reveló que busca disculparse con su colega y amigo.

Todo comenzó cuando Brandoni criticó a Darín de haber participado en "Argentina 1985" ya que en esa película, según él, no se le brindó una gran atención a la figura de Ricardo Alfonsín. “Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?’ Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”, postuló el actor de "Esperando la Carroza".

Las fuertes palabras de Brandoni le llegaron al protagonista de "El secreto de sus ojos" y este le respondió: “No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy… Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio”.

Luego de generarse un tenso clima entre ambos, Luis Brandoni volvió a hablar públicamente y se mostró arrepentido por lo que dijo. “Estoy tratando de comunicarme con él para pedirles disculpas“, reveló en Radio Mitre.

Luego aclaró: "Eso de canallada no estoy seguro de haberlo dicho, pero si lo dije no se refería a Ricardo Darín, se refería a la película“.

Hay que señalar que Darín no sólo se calzó esos icónicos anteojos de Strassera, el fiscal acusador de los ex jerarcas militares, sino también fue el productor ejecutivo de la película que compitió en la pasada gala de los Oscar como Mejor película extranjera -perdió con la alemana Sin novedad en el frente- y que fue dirigida por Santiago Mitre.