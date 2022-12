Desde la solidez, Kimberley venció a Atlético Mar del Plata y clasificó a semifinales

Ever Ullúa definió con un gran remate para el único gol de la serie que le dio la clasificación a Kimberley. Fotos: Diego Berrutti.

En una serie sumamente pareja y definida por mínimos detalles, Kimberley venció como local a Atlético Mar del Plata por 1 a 0, tras el 0 a 0 de la ida,y clasificó a las semifinales de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. Allí, enfrentará en enero al vencedor de Balompié de Bolívar y Racing de Olavarría, que se enfrentaban esta noche de sábado.

El atacante Ever Ullúa, con un gran derechazo a los 32´ del primer tiempo, le dio la única diferencia al equipo de Gustavo Noto, que luego supo defender la ventaja sin demasiados sobresaltos.

En el cuarto de hora inicial, Kimberley se adueñó de la pelota en el mediocampo aunque no logró ser profundo ante una defensa de Atlético Mar del Plata que sorprendió con cinco hombres en su planteo. Ezequiel Goiburu, zurdo recostado por la derecha, fue el más movedizo del local y exigió a Del Curto con un remate fuerte y luego un tiro libre, ambos bien resueltos por el veterano arquero visitante.

El partido levantó fuerte temperatura con el correr de los minutos, no por pierna fuerte sino por la bronca de Atlético Mar del Plata ante los fallos varias veces equivocados del árbitro santafecino Lucas Gómez, reclamando un penal de Facundo Vega sobre Bruno Vedda, una fuerte infracción increíblemente no sancionada sobre Elías Medina en la puerta del área, posiciones adelantadas que no parecieron, y rápidas amonestaciones a los laterales Lastra y Vedda. Esto derivó en las expulsiones del entrenador Martín Quintas y el preparador físico Lucas Correa, y luego del delantero Matías Atlante, suplente.

A los 32´ Kimberley, que no encontraba lucidez para atacar, pudo combinar desde la derecha y terminar la jugada por el centro con un gran disparo de aire de Ever Ullúa, que venció la larga estirada de Del Curto. Uno a cero para el "Dragón". Para la serie, una ventaja decisiva.

Mar del Plata, ofensivamente, tampoco estuvo lúcido y encima el viento en contra lo dificultaba ante los pelotazos largos. De Hoyos y sus duelos con Zabala y Vega siempre terminaron en supuestos foules en ataque, Elías Medina no pudo desequilibrar, muy lejos del área, y tanto Batista como Fernández -habitualmente claros- estuvieron imprecisos.

Para el segundo tiempo, Kimberley perdió por lesión a Damián Luengo e ingresó Agustín Vázquez. Y a los 10´ Quintas puso a Agustín Restovich por Silva, para recomponer el esquema habitual y ganar peso en ofensiva. A los 29´ el delantero exSan Isidro tuvo la más clara chance para Atlético Mar del Plata en el segundo tiempo, tras recibir de De Hoyos y sacar un fuerte derechazo que el joven Nazareno Ollana sacó al córner con una gran tapada.

Previamente, el local también reforzó el mediocampo con los ingresos de Loscalso y Agustín Borda. Y Matías Recalde tuvo su chance, pero no pudo ante Del Curto, que también había salvado exigido un centro que se le metía.

Entre la desesperación de Atlético, que equivocó los caminos, y el tiempo que un sólido Kimberley realizó para adormecer el ritmo del juego, el local se encaminó a la clasificación. El árbitro adicionó diez minutos de juego, y luego tres más, ante un hecho insólito: desaparecieron las pelotas por varios minutos, hasta que de pronto "aparecieron".

Atlético Mar del Plata le puso punto final a una histórica primera actuación en el fútbol de ascenso, y Kimberley -campeón de la Liga Marplatense de Fútbol- además logró su cometido de llegar a las etapas decisivas, con el sueño intacto de estar ahora a tres llaves del ascenso al Torneo Federal "A".

Síntesis:

Kimberley (1): Nazareno Orellana; Fermín Iriarte, Felipe Zabala, Facundo Vega y Leandro Páez; Ezequiel Goibiru, Nahuel Manso, Damián Luengo y Jonathan Zárate; Ever Ullúa; Diego Martínez. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST, inicio, Agustín Vázquez por Luengo, 19´ F. Loscalso por Goiburu y Agustín Borda por Zárate; 30´ Matías Recalde por Ullúa; 39´ Ezequiel Goiburu por Martínez.

Atlético Mar del Plata (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Estanislao Silva, Martín Santa Cruz y Gastón Lastra; Paulo Tello y Lucas Chaparre; Sebastián Batista, Juan Ignacio Fernández y Elías Medina; Pablo De Hoyos. DT: Martín Quintas.

Cambios: ST 10´ Agustín Restovich por Silva; 28´ Thomas Thomassen por Lastra.

Gol: PT 32´ Ever Ullúa.

Árbitro: Lucas Gómez (Chañar Ladeado, Santa Fe).

Incidencias: PT expulsados Martín Quintas (DT) y Lucas Correa (PF) de Atlético; ST 51´ expulsado T. Thomassen.

Amonestados: PT 3´ Lastra, 22´ Vedda, 24´ De Hoyos (ATMDP); 17´ Goiburu (K); ST 1´ Chaparre, 13´ Medina y 34´ Del Curto (AMDP).

Cancha: Kimberley.