El divertido video viral de Coti en la piel de Carminha, la mala de "Avenida Brasil"

La tremenda discusión que se desató dentro de la casa de Gran Hermano entre Coti, Julieta y Romina delante del resto de los participantes generó una ola de comentarios en las redes sociales. Y también una comparación de la correntina con Carminha, una de las protagonistas de la telenovela brasileña "Avenida Brasil".

Ahora en Twitter compartieron el doblaje de una escena de Carminha, la villana de la ficción del país vecino, con las imágenes de la discusión en la que Coti grita en su pelea con Julieta y Romina, que también tienen su doblaje propio, y hasta Alfa cuando hace un comentario.

La guerra se desató el martes por la noche, cuando los jugadores estaban comiendo y se pusieron a hablar de las votaciones. Romina le preguntó a Coti si alguna vez la había votado, y aunque la correntina en principio no respondió, luego afirmó que lo haría si el juego lo pide. "Eso habla como persona, para mí", dijo Romina. "Bueno, Romi, yo no las he votado pero si algún día tengo que votarlas lo haría y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí esto es un juego¨, respondió Coti, que insistía una y otra vez en que Gran Hermano es un juego y que no hay traiciones.

En ese momento, Alfa quiso bromear y lanzó; "Coti traidora". "No, traidora no soy porque nunca las voté". "Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar", le contestó Romina y la pelea siguió escalando.

Julieta, que hasta el momento se mantuvo callada, exclamó; "¡Sos una mierda!. Ya sabemos que venis a jugar! A vos te gritan traidora todos los días!. Ya nos dimos cuenta cómo sos. No tenés que aclarar a cada rato que venís a jugar", arremetió. "No sabía que esto no era un juego", le retrucó la correntina. "No sabía que estaba bueno nominar amigas", sentenció Julieta. "Ustedes confunden las cosas. Yo traidora no soy", reiteró Coti.

La pelea continuó a los gritos y fue el detonante de que en la casa las tres chicas ya no pueden convivir en paz, algo que se puede potenciar si el lunes, como aseguran todas las encuestas que se hacen respecto del repechaje, una de las que ingresa de nuevo al juego es Daniela, que fue la que recibió la espontánea de su "amiga" junto con Julieta y terminó perdiendo en el mano a mano con la modelo.

Daniela ya avisó que si vuelve, sus objetivos serán hacerle pagar a Coti y a Thiago o mal que se portaron con ella, algo que le sumaría muchos votos del público y que pondría a la casa al rojo vivo.