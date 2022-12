Alberto Fernández: “En el Norte no se discute cómo ampliamos los subtes, sino quién tiene agua”

El presidente Alberto Fernández volvió hoy a apuntar contra la medida cautelar de la Corte Suprema en la causa sobre el reparto de la coparticipación al advertir que mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) “se debate si tiene más subte” en otros distritos “se debate cómo pueden tener más agua potable”.

“Qué país enloquecido que estoy viviendo ¿Cómo no se dan cuenta que le estamos destinando semejante cantidad de dinero a una ciudad en donde se debate si tiene más subte mientras que en las provincias se debate cómo pueden tener más agua potable?”, indicó el mandatario en Santiago del Estero.

El presidente encabezó en esa provincia una nueva reunión de los Bajos Submeridionales y al encabezó la inauguración del acueducto Simbolar–Añatuya. Allí, se refirió a la resolución de la Corte de la semana pasada favor de la Caba en la que ordenó que mientras dure la discusión de fondo sobre el reparto se le entregue “el 2,95% de la masa de fondos” coparticipables.

“Todo esto de lo que estamos hablando cuesta 220.000 millones de pesos, que es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires reclama como coparticipación. Poniendo una mano en el corazón, ¿es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?”, indicó.

Y agregó: “Me encantaría que venga el jefe de Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) y vea lo que es el norte. Aquí no se discute cómo ampliamos los subtes, sino quién tiene agua”.

Fernández estuvo acompañado por los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago), Jorge Capitanich (Chaco) y Omar Perotti (Santa Fe); y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

“Yo soy muy porteño, orgullosamente de ser porteño, pero soy hijo de riojano y siempre estuve preocupado por esta desigualdad. Entonces, una de las primeras cosas que encomendé al asumir fue darle importancia al norte porque hay temas que debemos resolver y no podemos hacernos los distraídos”, dijo Fernández. Y agregó: “Estamos convencidos que el país federal del que habla la Constitución no es una declamación, sino que es una orden”.

Fernández recordó que, luego de la resolución de la la Corte, dijo que “no podía cumplir la orden la Corte Suprema y hoy digo lo mismo”. “Digo que como no tengo presupuesto, la sentencia no está presupuestada, por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias porque no me lo permite”, explicó.

En esa línea, indicó que “lo único que me queda es usar unos remanentes de bonos con los que este Gobierno le pagó al Gobierno de Santa Fe en una sentencia dictada en otro gobierno y que no se cumplió”. Y advirtió: “Hay ciudades de primera y provincias de segunda”.

“Cuando veo estos números, solo me irrito porque me están pidiendo que manden a 203 kilómetros cuadrados la misma cantidad que necesitan 80 mil kilómetros cuadrados que necesita el norte argentino”, apuntó.