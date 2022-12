¡Estás igual! La protagonista de una serie ochentosa inolvidable cumple 69 años

Se llama Jane Badler, el sábado festejará su cumpleaños número 69 y aunque comenzó como reina de belleza, su etapa como actriz la catapultó a la fama y su rostro se hizo inolvidable para los que en los ochenta la vieron en una de las series más icónicas de todos los tiempos. Su cabellera morocha sigue intacta, como su belleza y el papel que la convirtió en una estrella en todo el mundo, en años en los que no había internet ni redes sociales y era la televisión la que transportaba los rostros de los actores a cada hogar en el que se veían las series más exitosas.

Una de ellas la tuvo a Jane como figura central, en el rol de una villana que nadie olvidará. La serie duró apenas dos años, con un puñado de capítulos que conmovieron a todo el planeta, tal como ocurría en la historia de ficción, con un mundo atravesado por la llegada de seres de otra planeta que parecían ser muy amigables pero en realidad querían arrasar con la especia humana y quedarse con la Tierra.

La actriz había sobresalido como reina de belleza en su juventud en Estados Unidos. A los 19 años ganó el título de Miss New Hampshire y compitió en 1973 por el título de Miss América. Una década más tarde, ya convertida en actriz de TV, le llegaría el rol que la hizo inmortal: Diana, la malvada de "V Invasión Extraterrestre". La miniserie se realizó de 1983 a 1985, empezando por un par de capítulos por temporada pero en la tercera, cuando el éxito ya empezaba a traspasar las fronteras de Estados Unidos, la serie llegó a los 19 episodios, aunque como el presupuesto era muy grande, no pudo seguir y terminó de manera abrupta, con un final abierto.

Una de las escenas más recordadas la tiene a Diana justamente como protagonista. La Comandante Suprema de los extraterrestres es descubierta por el que sería uno de los líderes de la resistencia, Donovan, un camarógrafo de TV, almorzando un rata enorme, lo que cambiaría la relación entre los humanos y esos reptiles camuflados para tener la apariencia de los que habitamos la Tierra.

Jane disfrutó de la fama de la serie y llegó a participar en otro éxito, "Misión Imposible", aunque siempre será recordada por esa villana odiosa que quería exterminar a los seres humanos. También se convirtió en cantante de jazz, con relativo éxito, y treinta años después del debut de "V" visitó nuestro país para ser la mayor figura de la MonsterCon 2016.

"En cierto modo se puede decir que es bueno, pero también malo. Es muy bueno porque me dio muchas oportunidades y me abrió algunas puertas, pero también es difícil a veces tener que decirle a la gente que he hecho muchísimas otras cosas desde entonces y he hecho muchas cosas que la gente no conoce", dijo sobre su rol de Diana que todos recuerdan y que marcó su carrera.

"Desde el primer día he tenido que hacer una máscara de cabeza entera. No sé si alguno sabe cómo se hace pero es aterrador, porque te cubre toda la cara y te da muchísimo miedo, y después hacían un maniquí, que se parecía exactamente a mí", contó sobre las escenas donde se alimentaba con ratas, con efectos especiales de la época y que hoy parecerían bizarros.

"Después me construyeron un cuello y había tres hombres detrás de mí que iban bombeando aire a ese cuello falso. La rata es real, pero es el sacrificio que hay que hacer por la profesión, comerse animales de verdad, yo soy una actriz de método", explicó Jane, que debió someterse a un casting para la remake que se hizo de la serie, en 2009, y disfruta de su vida en Australia, donde festejará el sábado sus 69 años.