Coti le pidió a Dios que le mande "una señal" y escuchó un terrible grito de afuera

Desde el reingreso de Daniela y "La Tora", Coti se siente con un pie afuera de la casa de Gran Hermano 2022. La correntina se muestra apagada, parece estar angustiada y preocupada por su nominación, la primera que va a enfrentar ya que la única vez que había estado en la placa su antes amiga Romina la salvó, por lo que nunca se sometió a la votación de público, algo que la tiene muy mal a horas de que se resuelva la salida de un participante. Coti siente que puede ser ella quien abandone la casa (en placa están Ariel, Alfa, Camila y Daniela, quien no logró ser salvada por Thiago) asustada por lo que escucha desde afuera de la casa cada vez que les gritan algo y por lo que se vio de su jugad contra Daniela, Julieta y Romina.

Este viernes por la noche, se vio cuando la correntina tiene una conversación con su novio, El Conejo, en la casa de Gran Hermano, en la que le contó sobre su "charla" divina con Dios: "Estaba orando, le pedí con toda la fe del mundo si tenía gente afuera, me quedé porque sabía que iba a escuchar algo... termina eso y escucho un grito", le dice la correntina a Alexis, con quien está en crisis justamente porque ambos saben que no son tan fuertes afuera y empiezan a jugar en soledad, cambiando la estrategia.

Pero lo que le llegó como señal divina no fue lo que esperaba. "Escuché un grito que decía 'Coti te vas', 'Coti traidora, andate', 'Juli te amo'" Y agregó: "Es muy loco porque me lo contaron pero nunca lo había escuchado. Es la primera vez que me dicen cosas feas, y las escuché tan claro... la única razón por la que no me voy ahora es porque mi papá necesita la plata".

Coti siente que ya no tiene lugar en la casa y está a punto de abandonar el juego por el voto de la gente, y se lo contó a su novio: "Veo muchas cosas aunque vos pienses que son pavadas, me demuestran que no se si me conviene seguir así". El Conejo aseguró que sus indicios no son tan negativos y cree que va a continuar en el reality: "Yo también pedí una señal que me dijera si realmente tenía que estar acá y a mí no me gritaron nunca".

La parejita del reality pasó una semana muy mala ya que el ingreso de Daniela y La Tora le dieron una muestra clara de lo que puede estar pasando afuera con ellos. Si la gente votó para que vuelvan a su "enemiga" y a otra participante con la que se llevaban mal, es porque no cuentan con mucho apoyo de los seguidores del reality. Además, "Pestañela" volvió a la casa sabiendo que Coti le había hecho la espontánea a ella y a Julieta y viendo su estrategia, lo que limita las chances de seguir con su plan. Es por eso que se muestran más distantes, y El Cone intenta empezar a despegarse de su novia porque si se va en la próxima gala, sabe que el próximo sería él.