Finde extra largo: ¿feriado o día no laborable?

Mar del Plata se prepara para vivir el último fin de semana extra largo del año, con una fuerte expectativa por la llegada de turistas y un clima que comienza a hacer palpitar el verano. Sin embargo, cada vez que llegan fechas así surge una duda: jueves y viernes son feriados o días no laborables.

La denominación no es una cuestión solamente nominal. Es central para determinar si en distintos sectores se trabaja o no. Según la legislación vigente, los Días no Laborables son los empleadores los que tienen la posibilidad de determinar si el personal trabaja o no.

En general, lo que ocurre este tipo de días es que el trabajo en el sector público suele adherirse al Día no Laborable, mientras que en el sector privado trabajan con normalidad.

Pero, ¿qué pasa este fin de semana extra largo? Este jueves 8 de diciembre es feriado en todo el país por el Día de la Virgen. Mientras que el viernes 9 de diciembre se estableció como feriado con fines turísticos para disponer del último fin de semana largo del año.

De este modo, en el sector privado los comercios que deseen abrir deberán pagar doble a sus empleados.

Será un día especial el viernes, no sólo para los marplatenses que viven del turismo y que esperan con ansias la llegada del fin de semana XXL sino también para todo el país: a partir de las 16 la Selección Argentina de Fútbol enfrentará a su par de Países Bajos por los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022.